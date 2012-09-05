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Новый грузовик КамАЗ: особенности и цена
9 Ноября 2020
Теги: авто

Камский изготовитель грузовых автомобилей не перестает удивлять. Завод серьезно подтянул качество своей продукции и теперь она в полной мере способна конкурировать с основными европейскими участникам рынка. Каждый год появляется новая версия грузовика с улучшенной комплектацией и эксплуатационными характеристиками.

Среди последних новинок стоит отметить расширенное семейство тяжелых шестнадцати тонных самосвалов и седельных тягачей с трех и двухосной шасси. Но главная интрига текущего года – новый седельный тягач с гидростатическим приводом и подключаемым передним мостом. В число последних новых моделей КамАЗ входит грузовой автомобиль КАМАЗ 54901, открывший начало выпуска нового поколения перспективных тягачей К5.


КамАЗ 5490-NEO

Эта модель 2018 года выпуска отличается удлиненной колесной базой и усовершенствованной компоновкой кабины. Грузовой автомобиль оснащен дизельным силовым агрегатом OM 457LA с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха и мощностью 401 л.с, с односпальной кабиной и полной массой 18600 килограмм. За покупку этого транспортного средства необходимо заплатить от 4 миллионов рублей.


КамАЗ 65207

Бортовой тягач КаМАЗ-65207 предназначен для перевозки крупногабаритных грузов. Он способен буксировать прицепы по любому типу дорожного покрытия. Платформа грузовика допускает установку раздвижных коников, тента, контейнеров и прочего оснащения. Грузоподъемность машины составляет 14800 килограмм, колесная база 5100 мм. Под капотом автомобиля установлен силовой агрегат на 401 лошадиную силу. Полная снаряженная масса КамАЗ 65207 равняется порядка 44000 килограмм. В салоне установлена мультимедийная панель, есть возможность организации беспроводного интернета. Так можно подключаться с мобильных устройств и проводить время в кабине за просмотром видео. Если вы увлекаетесь азартными играми, то здесь собраны лучшие бонусы без депозита. Стоимость автомобиля с турбированным дизельным мотором начинается с отметки 5 200 000 миллионов рублей.


КамАЗ 54901

Новенький грузовик семейства К5 оснащен 6-цилиндровым силовым агрегатом отечественной разработки. Его собирали в тесной кооперации с инженерами из немецкой компании Liebherr. По характеристикам и стандартам экологичности он максимально близко приблизился к европейским аналогам. С рабочего объема 12 литров удалось снять 550 лошадиных сил при 1900 оборотах коленчатого вала в минуту. Блок цилиндров его двигателя изготовлен из чугуна, головка блока алюминиевая, плюс здесь «мокрые» гильзы, распределенный вал в блоке цилиндров.

В качестве трансмиссии используется автоматическая коробка передач производства ZF Traxon. Предусмотрены две модификации – одна на 12, вторая на 16 передач. Обеим коробкам передач характерен широкий диапазон передаточных чисел. За новый седельный тягач нужно будет заплатить как минимум 7 миллионов рублей. Это нормальная цена с учетом стоимости грузовых автомобилей от конкурентных компаний. Немаловажен и тот факт, что КамАЗ 54901 отвечает современным требованиям в плане безопасности, поскольку оснащен большим количеством электронных систем и ассистентов. Электронные компоненты дают возможность водителю уверенно чувствовать себя во время движения по автомобильным пробкам. Термоэлектрический рекуператор тепла, к примеру, позволяет увеличить общий КПД двигателя примерно на 3%. В целом, перед нами современный качественно оснащенный грузовой автомобиль, который вполне вероятно обретет свою часть покупателей.

 

 

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