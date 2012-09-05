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Новый Фольксваген Пассат СС в Санкт-Петербурге
7 Июня 2022
Теги: авто

Автомобили Фольксваген всегда пользовались необычайной популярностью среди многих автолюбителей, вызванной комфортабельностью, красивейшим дизайном, надежностью, безопасностью, качеством и экономичностью автомобилей одноименного производителя. Каждой новой моделью автоконцерн радует поклонников своих авто современными новинками, которые вызывают массу восторженных эмоций даже у конкурирующих за рынок сбыта своих авто производителей. Но особой популярности получил совершенно новый Volkswagen Passat CC, который стал самым желанным авто в текущем году для автолюбителей.

Тем не менее, данную новинку от концерна Фольксваген в настоящее время приобрести по выгодной цене и на приемлемых условиях в Петербурге достаточно сложно, ведь большинство продавцов целенаправленно завышают ее стоимость, не позволяя тем самым наслаждаться потребителю столь желанной покупкой. Ввиду этого людей интересует один вопрос, а где выгоднее всего купить Passat CC? Мы ответим, что у нас, а именно в компании “Нева-Автоком”, которая предлагает своим покупателям массу отличительных возможностей и преимуществ:

  1. Только мы предлагаем наиболее приемлемую стоимость нового Фольксваген, так как мы являемся официальным дилером известного концерна, работая без накруток;
  2. Приобретая авто у нас, вы гарантированно получаете высококачественный комфортабельный новенький авто;
  3. Предлагаемая нами услуга тест драйва позволяет лично оценить все возможности и преимущества данного автомобиля;
  4. Постоянно существующие специальные предложения и всевозможные акции всегда помогут дополнительно сэкономить немалые денежные средства;
  5. Наша компания гарантирует своевременное профессиональное сервисное обслуживание;
  6. Если вас интересуют любые вопросы, связанные с покупкой автомобиля или его сервисным обслуживанием, то мы всегда предоставим возможность оперативной консультации от наших высокопрофессиональных менеджеров;
  7. Вдобавок ко всему мы предлагаем потребителю приобрести и остальные всевозможные модели Фольксваген, а так же возможность купить подержанное авто.

Главное помните, что новый Volkswagen Passat CC купить у официального дилера можно тут, а именно в нашей компании “Нева-Автоком” http://www.vwspb.ru, которая гарантированно предложит наиболее выгодные условия сотрудничества. Обращайтесь к нам, становитесь первыми владельцами современных автомобилей Volkswagen Passat CC, получайте максимум профессионального сервиса и максимальную экономию денежных средств.


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