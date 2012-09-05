Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Новый джип из Ульяновска




Новый джип из Ульяновска
16 Сентября 2018
Теги: авто

Глядя на автомобиль сзади, сразу обращаешь внимание на конструкцию задней (пятой) двери. Вообще-то выглядит она тяжеловато. «На вскидку» кажется, что избежать этого можно, увеличив площадь остекления. Нижняя кромка двери опущена до бампера и образует низкую погрузочную высоту. Запасное колесо конструкторы повесили так, чтобы оно почти не перекрывало заднее стекло и не ухудшало обзорность. Запирается дверь ключом, а механизм привода замка управляется очень удобной пластмассовой рукояткой, вмонтированной в осветитель номерного знака. Открываю. Усилие на ручке непривычно мало, а самое приятное, что в плохую погоду она остается чистой, грязь до ручки не добирается. Дверь открывается вправо, однако, по словам эргономистов УАЗа, петли скорее всего будут перенесены на другую сторону: так будет удобнее высаживать пассажиров при правостороннем движении. Будущие владельцы машины безусловно оценят и «противоугонную» конструкцию крепления «запаски»: колесо фиксируется изнутри винтом-барашком, добраться до которого можно только открыв дверь.

Насторожило расположение картера редуктора переднего моста. При общей высокой посадке кузова крайняя габаритная точка редуктора находится довольно низко, и, похоже, будет заметно ограничивать проходимость автомобиля в глубокой колее. Впрочем, на многих джипах именно эта деталь начинает «рыть землю» первой. У вас еще нет своего автомобиля? Аренда авто может быть интересна в таком случае.

Открываю капот. Справиться с этой задачей помогают две мощные газовые пружины. Такое ощущение, что смотришь в глубокий колодец, на дне которого просматриваются очертания хорошо знакомого старинного «волговского» двигателя. Места под капотом очень много, так что проблем с доступом к двигателю при обслуживании возникать не должно. Вот только чтобы добраться к «углубленным» деталям, приходится забираться на короткий и скользкий пластиковый бампер, а это неудобно. Да, это подкапотное пространство запросто приютило бы и нечто посолиднее, например V-образную «шестерку», а может даже и «восьмерку». Вот где «бы только взять такие моторы...

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Правила усложняются... - . (+22)
Mercury Sable в движении... - . (+46)
Кирилл Прогалин - лучший из лу... - . (+38)
Внутри Mercury Sable - . (+81)
С ветерком - . (+69)
Аренда автомобиля с водителем ... - . (+110)
Дай Бог ему серийного производ... - . (+76)
Производственная программа фир... - . (+95)
Тюнинг выхлопной системы... - . (+112)
Аксессуары «Москвича»... - . (+125)
Анатомия стиля - . (+114)
Кузов "Москвича" - . (+99)
Командный зачет - . (+83)
Качественное оборудование для ... - . (+110)
Результаты чемпионата по ралли... - . (+101)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке