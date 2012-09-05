Глядя на автомобиль сзади, сразу обращаешь внимание на конструкцию задней (пятой) двери. Вообще-то выглядит она тяжеловато. «На вскидку» кажется, что избежать этого можно, увеличив площадь остекления. Нижняя кромка двери опущена до бампера и образует низкую погрузочную высоту. Запасное колесо конструкторы повесили так, чтобы оно почти не перекрывало заднее стекло и не ухудшало обзорность. Запирается дверь ключом, а механизм привода замка управляется очень удобной пластмассовой рукояткой, вмонтированной в осветитель номерного знака. Открываю. Усилие на ручке непривычно мало, а самое приятное, что в плохую погоду она остается чистой, грязь до ручки не добирается. Дверь открывается вправо, однако, по словам эргономистов УАЗа, петли скорее всего будут перенесены на другую сторону: так будет удобнее высаживать пассажиров при правостороннем движении. Будущие владельцы машины безусловно оценят и «противоугонную» конструкцию крепления «запаски»: колесо фиксируется изнутри винтом-барашком, добраться до которого можно только открыв дверь.

Насторожило расположение картера редуктора переднего моста. При общей высокой посадке кузова крайняя габаритная точка редуктора находится довольно низко, и, похоже, будет заметно ограничивать проходимость автомобиля в глубокой колее. Впрочем, на многих джипах именно эта деталь начинает «рыть землю» первой. У вас еще нет своего автомобиля? Аренда авто может быть интересна в таком случае.

Открываю капот. Справиться с этой задачей помогают две мощные газовые пружины. Такое ощущение, что смотришь в глубокий колодец, на дне которого просматриваются очертания хорошо знакомого старинного «волговского» двигателя. Места под капотом очень много, так что проблем с доступом к двигателю при обслуживании возникать не должно. Вот только чтобы добраться к «углубленным» деталям, приходится забираться на короткий и скользкий пластиковый бампер, а это неудобно. Да, это подкапотное пространство запросто приютило бы и нечто посолиднее, например V-образную «шестерку», а может даже и «восьмерку». Вот где «бы только взять такие моторы...