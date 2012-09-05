Автосалон Лайт Авто предлагает автолюбителям новый Джили Атлас Про с
официальной гарантией и быстрым оформлением документов. А стоимость джили атлас про https://light-auto.com/auto/geely/geely-atlas-pro/ зависит от комплектации. Всего их три - Luxury 4WD, Flagship 4WD и
Flagship+ 4WD. У каждой комплектации есть свои специфические
особенности, ознакомиться с которыми можно на веб-сайте дилера. Объем
двигателя Атлас составляет 1744. Это бензиновый агрегат, отличающийся
своей мощностью, надежностью и долговечностью. Длина кузова составляет
4544, ширина - 1831, а высота 1713.
Отличается автомобиль хорошей маневренностью и управляемостью.
Производитель позаботился и о безопасности, оснастив модель подушками,
шторками безопасности, а также суперсовременными системами контроля
отдельных узлов. Следует отметить и экономичный расход топлива. На
городских автомагистралях мотор пожирает 8.5 л на сто км, а на трассе -
всего 5.8 л. Показатель смешанного топливного расхода не превышает 6.8
л/100км. Это говорит об экономичности модели и возможности ее
эксплуатации без перерасхода топлива. Поэтому Длили Атлас Про можно
назвать бюджетной, экономичной моделью.
Разгон автомобиля в диапазоне 0-100 км/ч. выполняется за 9.9 секунд. Это
хороший показатель в сравнении с другими модификациями бюджетных авто.
Колесная база составляет 2670 мм, передняя колея колес - 1560, а задняя -
1550 мм. Передняя подвеска относится к типу Макферсон. Передние тормоза
являются дисковыми вентилируемыми, а задние - дисковыми. Трансмиссия
Атлас Про представляется собой семиступенчатую АКПП. Машина легка в
управлении и пользуется особой популярностью среди ценителей экономичных
авто. Приобрести ее в Лайт-Авто можно по наиболее доступной стоимости.
Клиентам автосалона доступны разные программы автокредитования и
выгодные условия покупки данной модели. Опытные менеджеры предоставят
заинтересованным автолюбителям исчерпывающую информацию о технических
возможностях, комплектации и дополнительных опциях автомобиля. Здесь же
можно записаться на тест-драйв и проверить Атлас на дорогах
самостоятельно. После принятия решения и выбора кредитной программы на
месте оформляется вся необходимая документация. Покупатель получает
также гарантийную документацию, позволяющую выполнять сервисное
обслуживание абсолютно бесплатно в течение гарантийного срока. Кроме
этого после покупки авто клиент получает в подарок КАСКО. В автосалоне
доступны и кредиты по госпрограмме.