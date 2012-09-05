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Новый Chevrolet Tahoe
16 Февраля 2017
Теги: авто

Американские автомобили наши люди не любят и не воспринимают. В первую очередь потому, что они все имеют невероятно большой объем двигателя, а соответственно очень прожорливы. Еще одной причиной является сложное и своеобразное управление, характерное американцам. 

Но давайте все же усмирим свои нравы и посмотрим на совершенно новый 6,2 литровый корабль Chevrolet Tahoe, ведь и у нас все же находятся люди, которым по душе такие автомобили.

Внешность

Кузов автомобиля имеет квадратную форму, как и все предшественники этой модели. Соревноваться за место под солнцем Chevrolet Tahoe с Lincoln Navigator и более известным и не смотря на свое американское происхождение, возлюбленным многими соотечественниками Cadillac Escalade. Все три автомобиля одного класса и рассчитаны на один и тот же контингент покупателей. 

Внешне Tahoe ничем не приметный, без лишнего пафоса и намеков на роскошь большой автомобиль. Довольно качественно выполнены все отделочные хромированные элементы: накладки, дверные ручки, решетка радиатора и фары. К лакокрасочному покрытию претензий никаких нет, ведь оно имеет очень высокое качество, да и это не удивительно у автомобиля премиум класса.

Салон

Конечно когда попадаешь на водительское место, чувствуешь себя больше пилотом или чьим-то водителем, нежели собственником автомобиля. Все потому, что панель приборов оснащена огромным количество различных кнопок, ведь автомобиль сверх функционален, но это характерно для внедорожников такого уровня. Салон отделан качественными материалами и хорошей прочной кожей, которая в процессе эксплуатации, как уверяют разработчики абсолютно не растягивается. Имеется полный комплект мультимедии и множество USB выходов. Также комфортно чувствуют себя и пассажиры на заднем ряду, ведь у нах есть телевизор, вмонтированный в потолок базовой комплектации или два дополнительных телевизора на подголовниках за дополнительную плату. Также в некоторых комплектациях есть третий ряд сидений, для поездок с компанией.

Как автомобиль ведет себя на дороге?

В условиях городского передвижения это полностью идеальный автомобиль, ведь за счет своей пневматической подвески, колеса глотают все неровности. Не смотря на объем двигателя, автомобиль сверх экономичен и в городском цикле ему понадобится не больше 12-13 литров на 100 км. Но так как автомобиль позиционирует себя как внедорожник, не испытать его на бездорожье просто нельзя. Что сказать, даже и здесь ему равных нет. Tahoe без проблем проходит грунтовые участки, песок и мокрый грунт. Все бугры и ямы, Тахо преодолел без усилий, тяги хватало с огромным запасом. Единственное что не будет давать вам спокойствия в процессе езды на бездорожье – это защитная пластиковая юбка переднего бампера, которая легко может расколоться от удара или весового давления. Хотя это с какой стороны посмотреть, ведь отсоединить пластик и заменить его гораздо легче чем ремонтировать железо.

Будем надеяться что этот замечательный автомобиль найдет свое место и у нас!

Использованы материалы сайта espaclub.ru


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