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Новый «Дискавери»
27 Января 2019
Теги: авто

Наш рассказ о Ленд Ровере скорей похож на краткий курс молодого бойца. Потому что описываем мы лишь серийные модели и не берем в расчет прототипы и военные разработки, иначе наше повествование вышло бы бесконечным. По счастью, материалами на этот раз нам сильно помог Солихалл.

Уже в ноябре этого года появится новая модификация «Дискавери», которая по-видимому станет последним «рамным» Ленд Ровером. Фальшрадиаторная решетка получит более рельефную, подчеркнуто прямоугольную форму, кузов за счет багажного отсека удлинится, а задние фонари взлетят вверх по стойкам. Но самые главные новшества - на «Дискавери» появится «фриландеровская» система Hill Descent Control, а пружины заднего моста уступят место рейндж-роверовской подвеске на «воздушных мешках». В гамму двигателей войдут усовершенствованная версия V8 и абсолютно новый пятицилиндровый дизель

Дизайнерский набросок Ленд-Ровера Defender 2003 года: рулевая колонка снова располагается по центру салона (перед ней огромный и единственный дворник), возвращая Ленд-Ровер на 50 лет назад к истокам.


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