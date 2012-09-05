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Новые украинские МФО
8 Января 2021

Популярность услуг МФО среди украинцев растет на глазах. Объяснить это можно разными факторами. Прежде всего следует отметить упрощенные условия получения ссуд, которые действуют в украинских МФО. Заемщику не приходится идти в офис кредитной организации, выполнять разные требования или же формальные процедуры. Получить требуемую сумму можно в онлайн-режиме, дистанционно, удобно устроившись на кресле или диване у себя дома. Сервис Topcredit предлагает заинтересованной публике новые микрозаймы, которые сегодня можно получить подобным способом. Здесь можно найти полный список украинских МФО, предоставляющих услуги по кредитованию.

Однако выбор подходящей кредитной организации - дело ответственное и сложное. Прежде всего необходимо узнать, имеет ли интересующее вас МФО соответствующую лицензионную документацию, позволяющую вести финансовую деятельность. Вся информация юридического характера должна быть доступной на официальной веб-странице предположительного кредитора. Кроме этого нужно внимательно ознакомиться с отзывами других клиентов, которые размещаются на тематических форумах. Это поможет потенциальному заемщику получить объективную информацию о той или иной МФО, выдающей кредиты онлайн.

Важным параметром выбора являются проценты и условия, которые действуют в той или иной финансовой организации. Предпочтение лучше отдать компаниям, предлагающим пролонгацию кредитных договоров. Ресурс Топкредит предлагает огромный выбор стабильных и надежных кредитных организаций, предлагающих лучшие условия сотрудничества. Условия, которые они предлагают на свои кредиты - приблизительно одинаковые. Прежде всего заемщик должен быть совершеннолетним и обладать украинским гражданством. Воспользоваться кредитными услугами могут люди в возрастном диапазоне 18-75 лет. Есть МФО, предлагающие займы и более старшим клиентам. Однако в подобных ситуациях условия устанавливаются в индивидуальном порядке.

Зачисление кредитных средств осуществляется прямо на банковские карточки заемщиков. Можно потребовать и банковский перевод или же выдачу суммы наличными. Однако в последнем случае вам придется лично посетить офис МФО. При первом онлайн-займе в микрокредитных компаниях процент равен нулю. А лимиты кредитных сумм варьируются в диапазоне 500-10000 гривен. Что же касается срока действия договора, он составляет 7-30 суток. В случае пролонгации, срок увеличивается. Выдача кредитных сумм осуществляется дистанционно. При желании заемщика, он может оформить договор путем личного посещения офиса. Контактную информацию вместе с юридическим адресом можно узнать через официальный веб-сайт выбранного микрокредитной организации.

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