Кроссоверы и внедорожники — не только самый большой сегмент авторынка, но и самый быстрорастущий. Производители не отстают от спроса и заваливают покупателей предложением. Посмотрим, какие свежие SUV появились или появятся в России в 2021 году, а критерием свежести будет смена поколения.

Hyundai Creta II

По данным carVertical, первая генерация этой машины — самый популярный SUV среди россиян. Второе поколение корейцы уже презентовали в 2019 году, и оно продается в Китае под названием i25.

Новинка прибавила в размере, для нее сильно обновили внешний вид и оформление интерьера. Выделяются крупная радиаторная решетка и расположенная в два уровня передняя оптика.

KIA Sorento

Четвертую генерацию уже представили на родине, в Южной Корее. Модель перенесли на новую фирменную платформу, на которой уже базируется Hyundai Sonata 8. “Соренто” станет первым кроссовером на этой основе.

По сравнению с предшественниками тут тоже будет решетка радиатора с характерными крупными сотами. Передний бампер получил вертикальные прорези для вентиляции по бокам, головная оптика стала компактнее.

Toyota Land Cruiser 300

Обновление для этого популярного большого внедорожника японцы обещают официально представить 1 августа, но, как обычно, пронырливые журналисты уже раздобыли кое-какую информацию.

Рама будет существенно модернизирована, пересмотрят и шасси. Автомобиль станет больше в размерах и получит новую линейку двигателей, появится и гибрид.

Volkswagen Tiguan FL

Второе поколение уже продается, и узнать его можно по схожести с Golf 8 — внешней и внутренней. Радиатор стал больше, передние фонари напоминают восьмой “Гольф” — в стандартной комплектации идут светодиоды, а опционально можно поставить матрицу с 24 диодами в каждом блоке.

Cadillac Escalade 5

Эта машина построена на одной платформе с Tahoe и GMC Yukon, но отличается более шикарным интерьером и оборудованием. Привычные вертикальные фары сменили на горизонтальные — новый стиль бренда. Авто получило радиатор в мелкую ячейку и черные элементы экстерьера вместо хромированных.

Водитель будет взаимодействовать с тремя экранами: основная приборная панель, вспомогательный монитор слева от нее, мультимедиа-система — справа.