Автомобилисты Литвы, не успевшие заменить прежние номера машин на номера серии LL, могут не торопиться. Специалисты дорожной полиции, проанализировав опыт Западной Европы, предложили новую систему государственных знаков.

Новые номера будут одинаковыми и для государственного, и для частного транспорта.На белом фойе три буквы и три цифры (серия начинается буквами ААА), между буквами и цифрами две наклейки — технического осмотра и места регистрации (или страхования гражданской ответственности — оно обязательно почти во всех государствах, поэтому намечено ввести его и в Литве). Номера дипломатического корпуса будут зелеными (в России они красные, в Польше — зеленые, в Эстонии — синие). Они уже согласованы с Министерством иностранных дел республики. Впервые в Литве будут введены временные номера: на белом фоне красная буква и пять красных цифр. Эти номера предполагается выдавать при снятии автомобиля с учета, при продаже и т.п. В общем, машина ни на минуту не должна оставаться без номеров. За их отсутствие водителю неминуемо грозит штраф.

Номера будут производиться на заводе Кайтра близ Вильнюса. Система, предложенная специалистами дорожной полиции, позволяет выдать 12 миллионов номеров только для автомобилей (в настоящее время в Литве более 520 тысяч индивидуальных транспортных средств), поэтому она сможет функционировать очень долго. Кроме того, по неофициальным сведениям, вскоре может быть изменен кодекс административных правонарушений — установлены новые штрафы. Например,в 1989 году в спешке забыли включить в кодекс ответственность за нарушение правил при маневрировании. Теперь она будет установлена. Предполагаются штрафы за шум машины во дворе ранним утром или ночью, а также новый «тариф» для выпившего водителя (по неофициальным данным штраф составит 2 тысячи). Ожидается, что депутаты поддержат новые предложения. Хотите почувствовать себя королем дорог? Новый Audi Q8 - это то, что вам нужно.

Когда этот номер газеты готовился к печати, по телефону из Вильнюса нами была получена дополнительная информация по поводу литовских нововведений. Как известно, в Европе с 1993 года вводятся единые номерные знаки с черными цифрами на белом фоне, одинаковые спереди и сзади: согласно последним веяниям левое поле на этих номерных табличках должно иметь вертикальную ярко- голубую полосу шириною 41 мм, в верхней части которой будет располагаться «венок» из 12-ти золотистых звездочек, символ объединенной Европы, а в нижней — белыми буквами по голубому фону — символ страны принадлежности данного автомобиля: например, PL, D и т.п. Если этот единый стандарт будет принят, то первыми его введут у себя наиболее бедные страны Европейского сообщества — Португалия (Р) и Ирландия (IRL). Так вот, Литва также намерена учесть данный стандарт и снабдить свои номера синей полосою с символом LT внизу; поскольку она не является еще членом Европейского сообщества, взамен золотого веночка на литовских номерах пока будет трехцветный «светофорчик» — литовский национальный флажок. Предполагается, что переход на номера с синей полосою начнется в Литве уже летом нынешнего года — с 1 июля.