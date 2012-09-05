Максбетслотс - одно из "долгоиграющих" казино российского интернета. Но в отличие от "старичков" и более "молодых" игральных клубов - заведение не утратило актуальности даже спустя столько лет. Новый сайт Максбетслотс также исправно пользуется спросом, как и в первые годы после основания.



Идти в ногу со временем удается лишь небольшому проценту из всех интернет-казино. Причина сохранения популярности кроется в несколько нестандартной стратегии развития, которая редко применяется остальными азартными заведениями. Она заключается в постоянном эпатировании аудитории введением новых функций или предложений, а не только расширением ассортимента игр. Такой подход к развитию закрепил за Максбетслотс статус инноватора в области онлайн-гемблинга.



Например, казино в числе первых ввела бесплатный режим игры, позволяющий без регистрации или депозитных пополнений, протестировать игровой каталог. При чем играть можно неограниченное количество времени. Однако рекомендуем не затягивать и переходить сразу в платный режим, чтобы получить возможность дать максимально полную оценку функционала сайта.



Ведь только играя на деньги, можно участвовать во многочисленных турнирах, лотереях и подобных платных предложениях. А они являются немаловажными событиями в жизни казино благодаря объемным призовым фондам и огромному ажиотажу среди геймеров.



Тем более, что не делая ставок на деньги, невозможно доподлинно оценить достоинства позиций ассортимента. Всевозможные риск-раунды, бонусные, редкие символы и т.п. практически не представляют ценности, когда игра идет на демо-валюту, а не реальные деньги. А ведь таких геймплейных особенностей у каждого слота предостаточно. Их основное предназначение - сделать игровой процесс более разнообразным и даже прибыльным в случае удачно сложившихся обстоятельств.



Также стоит отметить превосходное графическое оформление виртуальных аппаратов - многолетнее пребывание на рынке еще не означает устаревший дизайн. Максбетслотс не забывает "подгонять" внешний вид под актуальные графические тенденции.



Все слоты сайта работают по принципу случайных чисел - игровой процесс абсолютно прозрачный и не корректируется. Что подтверждает наличие лицензий, полученных от компаний, специализирующихся на проверке "честности" деятельности различных онлайн-казино.



Но даже честные условия игры не уберегли казино от серии блокировок со стороны правительства. Они продолжаются по сей день и часто у игроков не получается зайти на сайт. Однако проблемы со входом вызывают неудобства исключительно у новичков - опытные гемблеры уже осведомлены о способах обхода блокировок. Первый и самый популярный - использование зеркал Максбетслотс. Их много в интернете, но заходите только на официальные. Зеркало - тот же Максбетслотс, только размещенный на свободном от блокировок онлайн-адресе. Второй способ - скачивание специального расширения для браузера. Оно требует для функционирования разовую установку, запуск и все - больше от игрока ничего не нужно. И он может свободно посещать основной сайт "сквозь" блокировки.

