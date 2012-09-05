Очевидно, что получаемое значение должно быть больше 0, т.е. %4bet Range < %PreflopRaiseRange (1 - Fold to 3bet). Если это не так, то это означает, что решения оппонента при игре против Збета поляризованы на фолды и 4беты. Частично такое может встречаться, к примеру, когда мы Збетим против регуляров, которые играют без позиции. В большинстве случаев сильные игроки будут избегать колдколлов в Збет банк без позиции, и предпочитать разыгрывать свои руки через 4бет ор фолд.

Покажем три примера ситуаций, в которых мы можем играть Збет на http://azartnie777avtomaty.com и после этого сбрасывать наши руки на 4бет. Очевидно, что мы не горим желанием выставляться против спектра 4бета подобного оппонента на префлопе, учитывая, что против этого диапазона по эквити мы стоим 39% против 61%. Но в то же время мы, во-первых, находимся без позиции. Во-вторых, мы понимаем, что в спектре колдколла игрока багтона здесь будет много худших рук, против которых мы хотим играть Збет на вэлью. И в-третьих, у нас за спиной на блайнде сидит фиш, который практически никогда не сыграет сквнз. но который зачастую залезет в банк коллом, что в итоге приведёт к тому, что мы будем выходить на флоп с неготовой рукой против двоих оппонентов без позиции. Раздавать здесь фишам своё преимущество в эквити на префлопе у нас нет никакого желания. Поэтому в данной ситуации мы будем стремиться сыграть Збет на вэлью, но в случае 4бета от тайтового диапазона мы вынуждены будем сбрасывать нашу руку.

Мы определённо хотим Збетить нашу руку на вэяью, ожидая большое число коллов от худших рук, но у нас вновь нет никакого желания выставляться против нитового диапазона 4бетов, в котором нет блефов.

В каких ситуациях мы будем играть Збет на вэлью, несмотря на то, что будем вынуждены сбрасывать нашу руку на 4бет?

• Спектр колдколла оппонентом нашего Збета слишком широк, и мы ожидаем большого числа коллов от худших рук и комфортной игры на вэлью на постфлопе в Збет банке, но в то же время спектр 4бета оппонента узкий и против этого диапазона у нас нет плюсового выставления на префлопе.

• Мы находимся без позиции. Особенно часто решения о Збетфолдах. вместо колдколлов. мы будем принимать в позиции матого блайнда.

• Мы получаем «сайд» 4бет от другого оппонента, против спектра которого не можем плюсово выставляться на префлопе.

В остатьных ситуациях мы будем выбирать между колдколлом на префлопе или же Збет/пушем на вэлью. Аспекты колдколла мы уже рассмотрели, поэтому теперь перейдём к рассмотрению вопроса о том, когда мы можем прибыльно разыгрывать линию Збетпуш на префлопе.