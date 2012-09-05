Что же представляют собой эти автомобили с технической и потребительской точек зрения?

Необходимо отметить, что предлагаемые модели - относительно свежие" машины, освоенные зарубежными фирмами в последние годы. Новизна mid century проявляется не только в современном внешнем виде, но и современной конструкции.

Выбор кузовов довольно разнообразен. Седанов больше, хотя в малом классе есть пяти- и трехдверные хэтчбеки (кроме Сефии и Нексии, поставляемых только с кузовом седан).

Лидером в этой группе автомобилей, по мнению специалистов, является корейская Дэу-Нексия, которую считают в некотором роде конкурентом девяносто девятой и десятой моделей ВАЗа и даже претендентом на роль основного автомобиля для среднего класса.

Южнокорейская Дэу-Нексия по сравнению с другими иномарками такого класса - недорогой автомобиль: в московских автосалонах он стоит от 9500 до 13500 долл. Самыми дешевыми Нексиями в московских салонах были узбекские машины недавней сборки: вЬ стоила 9350 долл., ОБЕ - 11080 долл. Самыми дорогими были опять же узбекские, но 1999 года: 10550 и 12500 соответственно. Один нормо-час обслуживания Нексии в авторизованном сервисе стоит 40 долл.

Длинная, с модными узкими фарами Нексия неспециалисту может показаться современным и солидным автомобилем. Она оснащена некоторыми приятными игрушками, вроде электрических стеклоподъемников, центрального замка дверей, кондиционера, магнитолы и даже гидроусилителя руля. Но на самом деле это лишь замаскированная под современность старая модель.

Нексия - более древняя машина, чем восьмая модель ВАЗа. В 19о году, когда ВАЗ только готовил к производству свою "восьмерку", в Германии появился предшественник Нексии - Опель-Кадет серии Е. От того Кадета Нексия отличается не больше, чем вазовская шестерка от ко лейки". Во второй половине 80-х фирма "Дэу” (тогда всего лишь южно- корейский дилер "Дженерал моторе") занялась сборкой Кадетов из немецких деталей. К началу 90-х Кадет безнадежно устарел и перестал пользоваться спросом в Европе, и Опель заменил его новой моделью Астра.