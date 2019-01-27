Новостройки в Алматы от ЖК Мерур Град характерны множеством преимуществ, а именно:

Внедрение современных технологий строительства и проверенных материалов;

Грамотные планировки квартир, используя рационально каждый 1 см2;

Подведение инженерных коммуникаций и телекоммуникационных сетей;

Отсутствие предыстории прошлых владельцев упрощает оформление документов, а сделка проводится быстро и прозрачно;

Жилье оснащается противопожарными системами, сигнализацией, видеонаблюдением;

Возможность покупки квартиры в рассрочку, в ипотеку или при 100% оплате.





Новостройки в Алматы от надежного застройщика

Жилой комплекс «Меркур Град» - хорошая возможность для покупки квартиры своей мечты. ЖК состоит из 30 пятиэтажных зданий, которые способны вместить около 10 000 человек. Чтобы просмотреть готовые квартиры или строящиеся объекты, оставляйте заявку на сайте mercur-grad.kz либо свяжитесь с менеджерами нашей фирмы. Эксперты помогут выбрать оптимальный вариант квартиры, учитывая индивидуальные пожелания клиента.

Многофункциональный комплекс имеет все необходимое для комфортной и полноценной жизни: детские сады, школы, поликлиники, аптеки, салоны красоты, магазины, спортклубы. В будущем возле новостроек будет крупный торговый центр бизнес-центр. Все дома благоустроены озелененной территорией, игровыми площадками для детей, удобным заездом для автомобилей и гостевой парковкой.

Выбирая квартиру в новостройках, вы можете ориентироваться на следующие параметры:

Класс (эконом, комфорт, бизнес);

Район и наличие общественного транспорта поблизости;

Количество комнат (от однокомнатных до четырехкомнатных);

Срок сдачи объекта в эксплуатацию;

Прочие особенности (высота потолков, наличие гардеробной, панорамные окна и т.д.).

Продажа жилья от застройщика - выгоднее всего, так как вы не платите за услуги риэлторов и агентств недвижимости. Получить актуальную и развернутую информацию, включая фото и описания, можно на официальном сайте или с помощью телефонного звонка. У нас вы сможете приобрести жилье эконом-класса и элитные квартиры с качественным ремонтом. Все апартаменты расположены в пешей доступности от центра города, что позволяет быстро добраться основных объектов и достопримечательностей. Мы дорожим каждым клиентом. С радостью ждем вас на нашем сайте.

Источник: http://mercur-grad.kz/



