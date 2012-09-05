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Новости Фордовской «конюшни» (USA)
18 Января 2017
Теги: авто

Мы уже рассказывали о конкурсе на лучший эскиз будущего автомобиля Ford Mustang. Сейчас стало известно, что результаты этого конкурса в концерне Ford приняли, что называется, близко к сердцу и на их основе заложили перспективную разработку «супер-автомобиля» Mach III с 450-сильным двигателем, являющегося как бы «предельным выражением» концепции, заложенной в Ford Mustang. Сейчас эта модель уже существует физически, и на нашей иллюстрации вы можете видеть путь, пройденный от эскиза-победителя того давнего конкурса до натурного образца.

Ведущий элемент фронтального решения этой машины — широкая и довольно-таки злорадная «ухмылка», такая же, как у серийного автомобиля Mustang, назначенного к запуску в производство в качестве модели 1995 года. Аналогичным образом будет переоформлен и Ford Thunderbird.

Этот элегантный фургон с изображением динозавра, жующего тряпку — не что иное, как самый обычный... мусоровоз. «Динозавр», созданный германской фирмой Ryffel на шасси MAN, отличается от более традиционных собратьев очень большой вместимостью бункера (18,5 куб. м против 12—16 куб. м) и тем, что «упакован» не хуже иного туристского автобуса.

320-сильный дизель с турбонаддувом снабжен полным экологическим пакетом, включая нейтрализатор и изоляцию шума, коробка передач — «автомат» с электронным управлением и трансмиссионным тормозом-ретарде- ром, подвеска — пневматическая с регулировкой по высоте. Для лучшего удобства кабина с высоким потолком сдвинута вперед и опущена на полметра вниз: водитель садится в нее не вставая на ступеньку. А если понадобится добраться до шасси и трансмиссии — бункер можно поднять на гидроцилиндрах. Кстати, гидросистема, ведающая всеми рабочими операциями, тоже чрезвычайно экологична: гидронасос работает бесшумно, а по трубопроводам течет уже известное читателям минеральное масло Motorex .

Похоже, что скоро придется делать обзор не только по концепт-карам и концепт-тракам, но и — как бы точнее выразиться? — по концепт-мусоровозам. В прошлом году на шоу грузовиков в Ганновере появился футуристический Shuttle (неплохое имя для мусоровоза!), теперь вот — вполне реальный «динозаврик», причем он наверняка не останется в единственном экземпляре. Жаль, только, что конструкторы не дали машине подобающего названия, например, Пожиратель мусора или Всеядный...


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