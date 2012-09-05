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Новое поколение двигателей ЗМЗ-406.10
7 Апреля 2020
Теги: авто

Традиционно на двигателях ЗМЗ для блока цилиндров применялся алюминиевый сплав. При этом следует отметить, что это было в шестидесятые годы большим шагом вперед и применение алюминия отвечало мировым тенденциям развития двигателестроения. Однако, опыт конструирования, производства и эксплуатации рядных четырехцилиндровых двигателей с алюминиевым блоком цилиндров выявил недостаточную жесткость конструкции и ограниченные в связи с этим возможности форсировки по мощности. Кроме тою, конструкция с мокрыми гильзами ограничивает возможность уменьшения габаритов двигателя по длине.

Применение блока из чугуна позволило уменьшить межцилиндровое расстояние до 106 вместо 116 мм, имевшего место на серийных четырехцилиндровых двигателях ЗМЗ. При этом размер 106 мм обеспечивал наличие водяных протоков между цилиндрами при диаметре 92 мм и возможности увеличения диаметра до 96 мм в варианте без водяных протоков. Уменьшение межцилиндрового расстояния позволило уменьшить габариты двигателя по длине и получить массу двигателя на уровне форкамерного двигателя с алюминиевым блоком цилиндров. Решили заняться сельским хозяйством? Тогда стоит Синтай - купить в Москве. С таким минитрактором вы быстро справитесь с любым объемом работ.

Наиболее сложным был выбор схемы привода распределительных валов. Схема одноступенчатого привода зубчатым ремнем или цепью оказалась неприемлемой из-за больших габаритов по высоте в передней части двигателя. В связи с тем, что в перспективном переднеприводном автомобиле предполагалось продольное расположение двигателя, габарит в передней части был определяющим для линии капота и требовалось его минимизировать. Выход был найден за счет двухступенчатой схемы с приводом двухрядной втулочной цепью. Это позволило в два раза уменьшить диаметр звездочек распределительного вала и на 50-60 мм уменьшить габарит в передней части двигателя.

В качестве базовой системы питания был принят впрыск топлива во впускные каналы каждого цилиндра, которая в сочетании с системой впуска воздуха с использованием эффекта газодинамическoro наддува позволяет получить высокие мощностные показатели и низкие расходы топлива за счет возможности оптимизации характеристик двигателя с учетом его текущих параметров и параметров окружающей среды по сигналам датчиков системы управления.

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