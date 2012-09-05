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Тенденции рынка азартных эмуляторов

В текущем году производители игровых аппаратов сконцентрировались на выпуске классических «одноруких бандитов», ярким представителем которых стал слот Sea Hunter. Также на рынке появилось немало необычных современных аппаратов, среди которых можно выделить игру Reactoonz. Темы, к которым обращались производители азартных онлайн-развлечений, весьма разнообразны. Их можно сгруппировать в несколько категорий:

легенды и мифы;

мистика и ужасы;

историческая тематика (древние цивилизации, известные события);

непознанное, инопланетные существа.





Как играть в новинки

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