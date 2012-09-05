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Новинки в продаже
7 Февраля 2019
Теги: авто

Буквально с первой недели этого месяца россияне смогут приобрести новый пикап “TOYOTA HILUX”. Автомобиль оснащен 4-цилиндровым турбодизелем объемом 2,4 л. В зависимости от комплектации цена пикапа будет варьироваться от $28.000 до $31.000.

А во второй половине марта в продажу поступит большой внедорожник “TOYOTA LAND CRUISER 100”, который дебютировал на Токийском автосалоне под псевдонимом “Grand Cruiser”. Для новинки будут предлагаться 6-цилинд- ровые дизели, а также, впервые на внедорожниках “Toyota”, - бензиновый мотор V8. Различные моторы плюс широчайший набор оборудования обусловили большой разброс цен. Самые доступные “Land Cruiser 100” будут стоить от $41.000, а самые дорогие - до $80.000. В серийное оборудование последних входит даже регулируемая пневмоподвеска.

Новый внедорожник появится у дилеров другой японской компании. Это будет “NISSAN PATROL”, который дебютировал осенью во Франкфурте. Гамма моторов состоит из двух дизелей (2,8 л и 4,2 л) и бензинового двигателя объемом 4,5 л. Самый доступный вариант “Patrol”, с 3-дверным кузовом и “малым” дизелем, будет стоить около $40.000. А цена 5-дверного варианта с бензиновым мотором может достигать $60.000. Двухцветная окраска кузова, отделанный кожей салон, две подушки безопасности и электролебедка - все это будет входить в стандартную комплектацию дорогой версии. Отметим, что набор модификаций “Patrol” для российских покупателей шире, нежели для европейских.


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