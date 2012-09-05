Порше - известная марка автомобилей, завоевавшая по праву свою популярность среди любителей машин высокого премиального класса. Это объясняется тем, что весь автомобильный ряд этого производителя отличается высочайшим уровнем качества каждой детали, а также сборкой, отличным фирменным дизайном, непревзойденными техническими характеристиками. И если вы хотите купить Porsche у официального дилера в Казахстане, тогда лучше всего сделать это в автосалоне Mercur-auto. Здесь вы найдете много интересных моделей Порше.

Но какую модель авто вы бы не выбрали, вы все равно останетесь довольны. Ведь все новые авто Порш обладают хорошими техническими характеристиками. Большинство из них имеют двигатель, объемом не меньше 3 литров, способны развивать скорость более 200 километров в час и довольно быстро разгоняются до 100 км в час.





Новая модель

Одна из новых моделей от Порш, которую компания представила на Женевском автосалоне в 2017 году, – это гибридная Панамера 2 поколения Turbo S E-Hybrid. Есть еще вариант этой модели Эксклюзив, у которой колесная база длиннее на 150 мм, есть дополнительных климат-контроль на четыре зоны, а задние кресла имеют электрический привод и регулируются в восьми направлениях.

В технических характеристиках новой Панамеры значится, что она имеет четырехлитровый двигатель, мощностью 550 лошадиных сил. Это позволяет развить максимальную скорость 310 километров в час. А до сотни авто разгоняется за 3,4 секунды.

Гибридная модель стала тяжелее от предыдущей Турбо на три сотни килограмм. Ее электрический двигатель работает от литий-ионных батарей 14,1 кВтч. От батареи авто может проехать 50 километров. Чтобы зарядить аккумулятор от обычной розетки, потребуется 6 часов. Но в комплектации машины имеется специальное зарядное устройство. Оно справится со своим задание гораздо быстрее – 2,5 часа.

Согласно техническому паспорту машина потребляет совсем немного топлива. На 100 км – 2,9 литра при езде на смешанном типе вождения.





Почему купить лучше у нас?

Итак, вы хотите стать владельцем именно такого престижного авто в Казахстане? Тогда купить его лучше у официального дилера в автосалоне Mercur-auto. Здесь вы сможете:

получить квалифицированную консультацию;

оформить кредит;

провести тест-драйв понравившейся модели Порш;

получить помощь с оформлением всех документов, в том числе и страховку;

при необходимости Mercur-auto помогает с регистрацией в Гаи.



