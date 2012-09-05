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Новинки на автосалоне
25 Декабря 2016
Теги: авто

У меня не было ни плана, ни времени. У меня был один день и еще дурацкая уверенность, что целого дня вполне хватит. Уж не судите строго, если что-то упустил (наверняка!). Но, надеюсь, о главном все же расскажу. Поскольку с особой нежностью относится к концепт-карам и прочим «суперам», то, чтобы не нарушать эту традицию, сейчас даже вскользь упоминать о них не будем. А по мере выхода очередных номеров расскажем об этих снарядах спокойно и подробно.

Удачные эксперименты над BMW третьей серии продолжаются — вот и кабриолет появился Renault Twinge максимум возможностей при минимальном объеме. А вот — весь в ярких брызгах фонтана — наш новый знакомый, Peugeot 306. И хотя читатели уже детально знакомы с этой машинкой по результатам АР-теста, прошедшего в Египте, официальная премьера состоялась именно здесь, в Женеве. Как и ожидалось, здесь же впервые представили миру и трехдверный вариант.

Рядом — овеянная спортивной славой Lancia. А премьера на этом стенде — новая Lancia Delta, а точнее — не Delta, а 6. И хотя это, в принципе, одно и то же, только в последнем случае это сама греческая буква, а не ее латинская транслитерация, все же символ 6 к новой машине.

Обставить все на европейский манер — это нынче главное средство рекламных кампаний по продвижению в Европу азиатских автомобилей. Бегло перелистывая красочные проспекты японских машин, то и дело наталкиваешься на фразы «европейский автомобиль — для европейцев», «мы заботимся о чистом воздухе Европы» и т. д. То есть, делается все, чтобы европейский покупатель приучился к мысли, что автомобили Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi и т. д. — это свои, местные. И тем самым притупить «комплекс изменника» у европейцев, покупающих азиатские машины. Но есть и другие средства.

Вот, например, экспозиция Nissan. Малышка Nissan Micra украшена флагами европейских стран. Еще бы! Ведь именно в Европе ей уже было присвоено заветное звание Автомобиль года93. А рядом — новинка. Внедорожник Nissan Теггапо II. Заведомо очень хороший джип, с хорошими возможностями трансмиссии. По скорости появления новых вездеходов с маркой Nissan (Patrol, Теггапо, Теггапо II...) можно предположить, что лавры японского же Mitsubishi Pajero, лидирующего на европейском рынке среди импортных внедорожников, подвигнут Nissan к еще более серьезным рывкам, в том числе к тактическим. И впрямь. Присмотрелся я пристальнее к Теггапо II, затем пробежался до стенда Ford, вновь вернулся к экспозиции Nissan — и теперь с полной уверенностью могу сказать: новые джипы Nissan Теггапо 11 и Ford Maverick — суть один и тот же автомобиль, отличия — в нюансах. Повторяется та же история, что в прошлом году произошла, например, с японским Isuzu Rodeo: без особых хлопот и затрат этот внедорожник переоделся в милые европейцам наряды фирмы Opel — и теперь неплохо продается, не ущемляя национальной гордости европейцев. Все довольны. Надо думать, по тому же сценарию разыгрался вариант Nissan Теггапо II—Ford Maverick (европейские машины Ford здесь очень популярны!). Вряд ли в Европе есть человек, не знавший про Ford Mondeo задолго до его появления: рекламная кампания была беспрецедентно шумной


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