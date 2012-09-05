А. Бахарев. “Новинка в непривычном ракурсе”: - Обычно мы взираем на автомобиль, сидя за рулем. А если переместиться на заднее сиденье? Вот заметки малоопытного пассажира.

На сравнительно недорогом автомобиле не ожидаешь встретить столь “сложный” центральный подлокотник:откидываешь его крышку, а там - пара подстаканников, “бардачок”. Обязательно нужно отметить третий подголовник на заднем диване. Они нечасто встречаются даже на дорогих моделях. И все бы хорошо, не стой передние кресла едва ли не на полу - под них даже банка из-под “колы” не закатится. Это здорово сокращает общее пространство для ног.

С. Клочков. “О линиях земли и солнца...”:

- Наверное, с этого нужно было начинать. Еще до того, і как автомобили выехали со стоянки, я недолго посидел в той и другой “Avensis”. Общее впечатление от обеих машин: очень добротная сборка и продуманный интерьер. Серебри- А стый седан в исполнении “Linea Terra” (“Линия Земли”) изнутри можно узнать по отделке. В центральную консоль словно вставлена глыба черного гранита, а в ней, в свою очередь, выдолблены ниши под магнитолу и блок управления климатом. Псевдогранитом облицован и левый дефлектор вентиляции на передней консоли. А вот правый, находящийся перед передним пассажиром, отделан пластмассой. Непривычная асимметрия.

Также асимметричен оформленный “под дерево” интерьер версии “Linea Sol” (“Линия Солнца”), в которой был выполнен 2-литровый универсал. Левый дефлектор перед водителем оправлен в“полированный орех”, а правый возле пассажира - в ту же пластмассу. Изнутри “солнечную” версию можно узнать по обтянутыми кожей рулю и рычагу КПП, а также подогреву передних кресел.

Теперь прочтем “линии” внешнего дизайна. Если простая “Linea Terra” укомплектована 14-дюймовыми колесами, то “Linea Sol” имеет 15-дюймовые. “Солнечную” версию также можно отличить по окрашенным в цвет кузова наружным зеркалам и ручкам дверей, хромированной решетке радиатора и вставленным в передний бампер противотуманным фарам.