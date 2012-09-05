Совсем недавно ВАЗ обнародовал свое новейшее решение. Вы, дескать, тут вроде как обнищали? Так радуйтесь: мы готовим к производству совсем небольшую модель ВАЗ-1116. И что, мол, самое для вас приятное — по техническим данным ВАЗ- 1116 превзойдет своего популярного «однокласснику» Opel Corsa. Словом, и на этот раз букет презентационного ханжества получился кучерявеньким. А дело-то простое: начата экспортная разработка в классе, который очень популярен в развитых странах. Этого практически никто не скрывает, да оно и правильно — кого ВАЗ должен стесняться?

Ну, а что касается цен, то они иллюстрируют те же принципы, что и техническая политика, только еще грубее и откровеннее. Даже те цены, что существовали до последнего повышения, для большинства из нас уже были нереальными, поэтому нынешний ценовой всплеск нокаутировал немногих. Характерно другое: ВАЗ ни в коем случае не намерен свертывать (а лучше — расширять) экспорт при неизменных на западном рынке ценах (а как их изменишь?) и одновременно решить собственные проблемы. Все отзывы о компаниях Иркутска вы можете посмотреть здесь

При вздорожании сырья и энергоносителей ВАЗ принимает самое простенькое решение — перекладывает финансовую гирю на наши с вами плечи. Кого же еще заставишь доплачивать за иностранцев? А чтобы не пытались вывернуться, ВАЗ инициирует правительственные решения об увеличении таможенных поборов при любых попытках разжиться старенькими закордонными машинами. ВАЗ, вероятно, полон оптимизма и не задается вопросом : потечет ли молоко из сухого вымени? Что же касается будущего, то есть рождения ВАЗ-2110 и ВАЗ-1116, то можно не беспокоиться — цены наверняка будут заоблачными. Если разные модификации Opel Corsa сегодня стоят в Европе 10—15 тысяч долларов (это отпускная цена завода-изготовителя), то нетрудно прикинуть, что можно ждать от- ВАЗа с моделью 1116 на нашем внутреннем рынке.