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Новая тактика General Motors
29 Декабря 2022
Теги: авто

Лучше один раз увидеть по телевизору, чем сто раз — в е: так считают менеджеры по рекламе американской корпорации General Motors. Вкладывая все больше средств в телерекламу, GM почти до нуля урезала расходы на печатные СМИ. У американских издателей от такого известия просто волосы встали дыбом. Но всех успокоила компания Ford. Подразделение, занимающееся модельным рядом Lincoln-Mercury, напротив, обратилось к издателям, пригласив их подавать заявки на разработку оригинальной концепции ьной рекламы автомобилей Lincoln LS6 и LS8 1999 модельного года.

Honda переполняет «Интернет»

Японская Honda Motor Company любит рекорды. На этот раз она решила поставить рекорд в сети «Интернет». Ее сайт, расположенный по адресу www.honda.co.jp, отныне будет крупнейшим в мире — его объем скоро достигнет 21 тысячи страниц. Honda не скупится на информацию о компании на японском и английском языках, чтобы удовлетворить запросы своих покупателей. Плоды этой политики очевидны — ежедневно по указанному адресу обращаются 10 тысяч человек со всего мира.

Работы по расширению сайта организованы в чисто японском стиле. Каждое более или менее крупное подразделение фирмы получило задание подготовить своими силами несколько страниц о себе. Первый эффект — служащие Honda стали лучше осознавать значение сети «Интернет» для их собственной работы.


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