Летние каникулы закончились, начался новый учебный год, но многие родители еще не полностью подготовили к нему своих детей. Любимому чаду требуется много всего - новая одежда, рюкзак, тетради, письменные принадлежности. Все это стоит немаленьких денег, и порой для семьи это ощутимая нагрузка на бюджет. МФК «Честное слово» готова помочь в этой непростой ситуации и предлагает всем своим новым клиентам специальные условия по займу – первый заём без выплаты процентов! Вы можете получить онлайн-займ до 10000 рублей сроком до 15 дней, и при условии своевременного погашения проценты платить не придется!

Цены в магазинах детской одежды и канцтоваров растут быстрее, чем хотелось бы. Собрать ребенка в школу уже давно стало дорогим удовольствием. А если детей школьного возраста в семье несколько, то расходы возрастают в несколько раз. Или, может быть, дело не в школьных сборах, а семья просто решила как следует отдохнуть перед новым учебным годом, развлечь детей и уделить им внимание в последние теплые деньки.

В этом случае МФК «Честное слово» поможет с решением финансовых проблем. Для тех пользователей, кто еще ни разу не брал микрозайм в онлайн-сервисе, действует специальная акция на лояльных условиях. Требования для участия в ней минимальные. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте компании, затем оформить свой первый заём на сумму до 10 000 рублей на срок до 15 дней. И тогда по процентам вы ничего не переплатите!

Чтобы оценить полученную экономию, представьте, что вы взяли точно такой же займ, но уже под процент. В этом случае сумма к возврату с процентами составит 13300 рублей. При участии в акции для первых клиентов 3300 рублей переплачивать не придется. Вы вернете только те деньги, которые брали изначально.

Акционные условия распространяются только на тех заемщиков, которые еще ни разу не брали займы в микрофинансовой организации «Честное слово».

Условия и требования для участия в акции:

В срок до 16.09.2018 г. зарегистрируйтесь на сайте МФК «Честное слово». Оформите микрозайм на сумму до 10 000 рублей и сроком до двух недель. Погасите заём своевременно, не допуская просрочки.

Что вы получите в итоге? Ваш первый заём не будет стоить вам ничего! Вы вернете ровно ту сумму, которую брали. Как будто вы занимали деньги не в микрофинансовой организации, а у друга. Вот только друзья не всегда могут одолжить вам деньги, к сожалению.

Важно! Если вы допустили просрочку, то льготная ставка по займу будет аннулирована. А вот досрочное погашение допускается.

Итак, чтобы воспользоваться предложением, нужно:

до 16.09 зарегистрироваться на сайте 4slovo.ru;

подать заявку на микрозайм до 10000 рублей и на срок до 15 дней;

выплатить заём вовремя.

Все получилось? Вас можно поздравить!

Дополнительную информацию об акции вы сможете найти по ссылке: https://4slovo.ru/actions/pervyiy_zaem_besplatno/.



