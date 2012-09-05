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Но сам процесс...
27 Мая 2017
Теги: авто

А переход от слов к делу ныне на ЗАЗе отнюдь не долог. Только презентована в столице программа по сборке Ореl в Запорожье — и вот журналисты со всей страны уже знакомятся непосредственно с процессом. Пока, правда, осуществляется только крупноузловая сборка, поэтому для ликования причин нет. Для оптимизма — есть. Все формальности уже улажены, документы подписаны, а на заводе полным ходом идет подготовка к полномасштабному производству Astra. Оборудование цеха, где ныне варятся кузова «Таврий», будет частично перенесено в свежеотремонтированное помещение (когда-то здесь делали «968-ыс»), а на освободившихся грех линиях в сложном роботизированном цехе сварки будут производиться кузова Daewoo Linos и Opel Astra. Подготовлено все для модернизации цеха окраски, отдельные «опелевские» кузова уже находятся в работе — ведется корректировка программного обеспечения линии окончательной окраски. Летом цех остановят на пару недель — будут слиты все ванны, проведена их модернизация, и в сентябре все будет готово к работе «в новом качестве». Ведется подготовка цеха окончательной сдачи — контроль на выходе обещается наисерьезнейший. Ищете качественные запчасти? Посмотрите на http://te-parts.ru/catalog/CUMMINS/. Они популярны во всем мире и характеризуются долгим сроком эксплуатации.

Возможно, такой набор готовой продукции и вызвал бы ироничную улыбку — наподобие той, что ныне возникает у людей бескомпромиссно причисляющих сборку Ореl на ЗАЗе к утопическим начинаниям. Однако, воспользовавшись приглашением руководства ЗАО «ЗАЗ», мы, прежде чем лицезреть продукт готовый, успели ознакомиться и с процессом производства, что заметно уменьшило скепсис по отношению к возможности сборки на одном заводе утилитарных «Таврий» и современных «Опелей».

Цветущий ЗАЗ

Запорожский автомобилестроительный впечатляет своей масштабностью, целенаправленно сохранившейся вы веской «Коммунар» и единением. Группа специалистов- запорожцев уже побывала в российском Тольятти: посмотрели-поучились как устроено производство Chevy, теперь на очереди поездка в Германию, знакомство с выпуском непосредственно Astra.

В общем, темп взят весьма приличный, да и задач невыполнимых перед руководством ЗАЗ вроде бы нет. Так что начало полномасштабного производства немецких автомобилей в Запорожье в январе 2004 года видится вполне реальным.



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