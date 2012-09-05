Нюансы обслуживания АКПП Мерседес С180

Мерседес С180 по праву считается одним из наиболее востребованных автомобилей в модельной линейке немецкого автоконцерна. Модель пользуется популярностью не только среди отечественных автолюбителей, но и во всех регионах мира. Отличительными особенностями этого авто считаются: впечатляющий и динамичный дизайн, максимальный уровень комфорта, продуманный интерьер салона и непревзойденная надежность многих узлов и агрегатов. Несмотря на совершенство технологий, используемых немецкими конструкторами, добиться максимального эксплуатационного ресурса авто можно только при должном техническом обслуживании, использовании качественных расходников и выполнении рекомендаций производителя. Самый яркий пример – автоматическая трансмиссия Мерседес, которая требует бережного отношения и продуманной эксплуатации. При нарушении требований технического регламента она быстро выходит из строя. Специалисты автосервисов подтвердят: замена АКПП Mercedes-Benz – дорогое удовольствие. Сегодня мы постараемся подробно рассмотреть типичные проблемы автоматических коробок передач и рассказать, как правильно следить за дорогостоящим узлом авто.





Конструктивные особенности АКПП Мерседес

На первый взгляд автоматическая трансмиссия к С180 ничем не отличается от аналогов, ведь основные конструктивные элементы и комплектующие такие же. Разница в том, что немецкий автоконцерн самостоятельно выпускает коробки передач, не доверяя эту задачу сторонним изготовителям. Это одновременно и плохо, и хорошо для автовладельцев. С одной стороны, они могут быть уверены в непревзойденном качестве и соблюдении технологий, с другой – найти фирменные запчасти Мерседес в регионах не так просто. Еще одна деталь автоматической трансмиссии, о которой нужно помнить, это появление незначительных рывков в момент переключения передач или переводе селектора в положение нейтраль. Многие ошибочно считают это первым признаком поломок, но это всего лишь специфика конструкции.





Признаки и виды неисправностей

Если шум и минимальные рывки не считаются предвестниками поломки, то следующие факторы должны насторожить владельца авто:

Резкие усиливающиеся толчки при повышении передачи.

Явные проблемы с переключением, когда одна из передач не включается вовсе или переключается произвольно.

Посторонние запахи и шумы.

Полная остановка авто при включении одной из передач.

Появление на приборной панели индикатора перегрева или других неисправностей АКПП.

Практика работы автосервисов показывает, что даже несколько дней эксплуатации авто с неисправной коробкой передач может стать причиной полного выхода из строя и трансмиссии, и двигателя. Единственный вариант – обратиться в сертифицированный автосервис Мерседес и как минимум провести диагностику узла на предмет неисправностей или износа комплектующих.

Почему же возникают неисправности в таком совершенном узле, как коробка передач? Чаще всего причина банальна – несоблюдение правил и сроков технического обслуживания коробки автомат, предписанных производителем. Экстремальная езда или использование некачественных расходных материалов приводят к повышенному износу комплектующих, ухудшению динамики. Многие не учитывают отечественный климат и дорожные условия, злоупотребляя высокой скоростью и экстренными торможениями. Для любой автоматической трансмиссии частые пробуксовки и резкие рывки с места губительны!

Все неисправности можно условно разделить на три группы:

Механические – износ подшипников и шестерен, гидротрансформатора, фрикционов.

Гидравлические – утечка масла или недостаточный уровень АТФ, неисправности клапанов и золотников гидроблока, нарушение герметичности радиаторов и других элементов системы охлаждения АКПП.

Электронные – выход из строя блока управления коробкой передач, ошибки в программном обеспечении авто.





Как осуществляется диагностика АКПП Мерседес?

Каждый автосервис работает индивидуально, но если рассматривать ситуацию в идеале, то соблюдение технического регламента по обслуживанию трансмиссии предусматривает три вида диагностики:

Компьютерная. На этом этапе мастер подключает универсальный сканер к агрегату с помощью специального разъема. Таким образом считываются коды ошибок, анализируются данные с датчиков – температура АТФ, количество оборотов коленвала, предельная нагрузка и многое другое.

В движении. Некоторые поломки не проявляются постоянно, а идентифицируются только при переключении передач на ходу. Опытный механик имитирует различные рабочие режимы трансмиссии, чтобы проверить корректность работы ее комплектующих.

Диагностика с разбором. Если проблему не удалось выявить вышеперечисленными способами, требуется демонтаж узла и повторная проверка в таком режиме. Некоторые неисправности можно выявить только по состоянию поддона.



