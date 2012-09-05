На просторах Интернета можно найти разнообразные виды развлечений. Азартный сегмент представлен различными казино. Здесь каждый сможет найти развлечение по душе. Казино Вулкан позволяет всем желающим воспользоваться услугами участника игрового рынка без регистрации. На сайте http://zhros.ru представлены различные игры и автоматы, которые можно испытать в промо варианте.

Казино Вулкан – один из самых перспективных сайтов с азартными играми. Он появился в 2019 году и сумел войти в список наиболее востребованных площадок для любителей качественных игр, крупных джекпоток и быстрого вывода средств. Казино работает круглосуточно, 7 дней в неделю радуя игроков качественными слотами и другими развлечениями. Но иногда у пользователей возникают проблемы с входом в систему. Благодаря этим советам можно узнать, как избежать блокировки аккаунта, восстановить свою страницу и быстро связаться со службой поддержки игроков.





Правила игры

Одно из основных правил казино Вулкан - регистрация разрешена только совершеннолетним пользователям. Лицам до 18 лет нельзя создавать аккаунты на подобных сервисах, это требование законодательства. Иные правила игры:

У одного игрока – один аккаунт.

Ввод личных данных (почта, телефон) по запросу клуба.

Соблюдение лимитов при вводе и выводе средств.

Уважительное отношение к другим игрокам и администрации казино.

Отсутствие финансовых махинаций в системе.

Чтобы стать успешным игроком, достаточно просто регулярно заходить на сайт, вносить не менее 1000 евро, чтобы получить привилегированный статус. В таком случае клуб отблагодарит пользователя щедрым кэшбеком в размере 5% и более, а также предоставит доступ к закрытым турнирам с джекпотом на сумму свыше 2 000 000 евро.





Нюансы и особые моменты

Удобное и современное казино Вулкан имеет лицензию, выданную на островах Кюрасао. Регулирование деятельности подпадает под юрисдикцию правительства Нидерландских альпийских островов. Все представленные игры проходят тщательное тестирование, прежде чем стать доступными для игроков. Официальная деятельность развлекательного портала запущена в 2002 году. За это время казино Вулкан получило более 1,5 тысяч различных игровых автоматов, мобильные приложения, которые работают на всех популярных платформах. Число активных пользователей постоянно увеличивается, благодаря доверию со стороны игроков. На выбор предлагаются 3 тысячи различных по сложности онлайн игр с возможностью выигрыша реальных денежных средств. На портал их поставляют более 40 провайдеров. Если человек сомневается в том, хочет ли он играть или нет, казино предоставляет возможность попробовать свои силы и удачу в бесплатных играх и развлечениях. Для того чтобы прикоснуться к миру азарта не потребуется проходить этап регистрации – все слоты и игры из этой категории уже доступны для использования.





Почему выбирают этот сайт

Портал казино Вулкан постоянно совершенствуется и развивается. Причины для выбора этого развлекательного ресурса:

Красивый дизайн.

Легкая загрузка сайта.

Удобное управление.

Большой выбор развлекательных элементов.

Выгодная программа лояльности для всех клиентов (новичков и постоянных пользователей).

Предоставляются выгодные бонусы сразу после регистрации. Многие пользователи могут участвовать в акциях, получать призы от клуба. Особенностью азартной площадки является тот факт, что кроме стандартных развлечений регулярно проводятся турниры с квестами. Также казино буй официальный участник покерных турниров. Каждый участник имеет возможность наблюдать за ними в прямой трансляции.





Причины блокировки и способы их избежать

Несовершеннолетним пользователям доступ на сайт казино Вулкан закрыт. Поэтому при заведении новой страницы игроку следует внимательно отнестись к заполнению анкеты. Многие стараются как можно быстрее заполнить данные, что порой приводит к некорректному вводу даты рождения. Если получилось так, что игрок ошибся с возрастом и указал, что он несовершеннолетний, его аккаунт будет заблокирован.

В такой ситуации следует как можно быстрее написать службе поддержки и приложить документы со своим фото: разворот первой страницы паспорта, который игрок держит в руке. На фотоснимке должна отчетливо отображаться дата рождения, ФИО, фотография документа, идентичная владельцу паспорта. Увидев, что пользователю на снимке больше 18 лет, в течение нескольких минут администрация казино восстановит его анкету и даст возможность корректно внести данные.





Иные причины блокировки и способы решения этих проблем:

Заведение мультиаккаунта. Создание нескольких страниц, принадлежащих одному игроку, недопустимо. Если пользователь случайно сделал себе еще один аккаунт, он должен написать администрации казино Вулкан с требованием удалить повторно созданную страницу.

Неверный ввод данных на протяжении 10 или более попыток при входе в систему. Чтобы войти в онлайн-казино, требуется никнейм и пароль. Их игрок придумывает сам, а потому данные часто забываются или теряются. К счастью, при утере информацию можно восстановить, даже если пользователь несколько рад подряд уже ввел некорректные сведения, что привело к блокировке аккаунта. Для этого следует обратиться в круглосуточную службу поддержки и указать свои данные для восстановления доступа. Если у игрока прикреплен номер мобильного или другой почты, восстановление в казино Вулкан пройдет быстрее.

Вход с неверной ссылки. Многие казино пытаются украсть идею клуба Вулкан и размещают на просторах интернета ссылки с вирусом или сайтом-клоном. При заведении аккаунта в такой системе у игрока, который решил потом создать себе страницу в лицензированном игровом клубе, действительно могут возникнуть проблемы. Тем, кто столкнулся с такой ситуацией, советуем удалить иные аккаунты в других казино и создать только один, на сайте казино Вулкан.

Из каждой ситуации можно найти выход, если игрок казино не нарушал правила или делал это неосознанно. Администрация казино Вулкан работает 24 часа в сутки и готова всегда решить проблемы пользователей.





Техническая поддержка портала

На официальном сайте казино Вулкан работает служба технической поддержки. Специалисты готовы ответить на вопросы пользователей в любое удобное время. Сервис предоставляется в режиме 24/7. В компетенцию технической поддержки входят такие вопросы:

Создание игрового счета (открытие, закрытие, блокировка).

Депозит.

Вывод выигрыша.

Помощь с поиском рабочего зеркала (доступ на сайт ограничен на территории некоторых стран).

Техническая поддержка решает вопросы, которые связаны с ошибками на сайте. Дополнительные функции специалистов связаны с оказанием помощи новичкам, которые не знают, как осуществить регистрацию или создать личный кабинет. Техническая поддержка поможет быстро осуществить настройки аккаунта, проверить конфиденциальность внесенных сведений. Гарантировать безопасность позволяют возможности личного кабинета. Дополнительные возможности для игрока на странице личного кабинета: отображающаяся система кэшбека – функция позволяет игрокам получать различные компенсационные выплаты. С личной страницы каждый из пользователей может воспользоваться обратной связью с и решить любые задачи, связанные со слотами или иными азартными развлечениями, представленными на портале казино Вулкан.



