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Нижний на подъеме
1 Ноября 2018
Теги: авто

15 января в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля экстремальных сред «Экстремум-2000 прошли гонки на внедорожниках, подготовленные клубом « Авто. Учитывая опыт прошлых соревнований (а мероприятие такого рода проводится в Нижнем уже второй раз), когда «УАЗ боролся на равных с Toyota oft Land Cruiser, участники были поделены на три класса: «Нива. «УАЗ, «иномарки». Всего участвовало почти 60 экипажей. Львиную долю составили «УАЗы, кроме того, было 20 «Нив» и 8 иномарок, включая «ЛуАЗ.

Трасса представляла собой кольцо (старт и финиш в одной точке) плюс две петли, одна из которых проходила по льду прибрежного болота. Общая длина дистанции составила 750 метров. Гонку открыли участники на  Нивах. Прямо со старта автомобили уходили вниз с крутой горки и с поворота влетали в ивняк, где их ждала хорошая яма. Потом приходилось взбираться на небольшую, но скользкую горку, вписаться в несколько крутых поворотов и. преодолев холмы, выйти на финишную прямую, заканчивающуюся крутым подъемом. Нужны срочно деньги? Возьмите кредит https://groshivsim.com/uk/bez-spravok без справок и поручителей под хороший процент.

Ввиду короткого светового дня на прологе были отменены обе петли, а после неудачных штурмов горы первыми экипажами финиш перенесли на более пологий склон. В итоге круг машины проходили в среднем за полторы минуты. Кстати. «УАЗы прошли квалификацию быстрее других.

Пока судейская бригада выявляла первую шестерку из каждой подгруппы. на трассе развернулись показательные выступления: «Волга-универсал с двигателем Toyota лихо прыгала по кочкам и, казалось, почти нс уступала гусеничному « Бобру и « КамАЗу - представителю спонсоров. Правда, перед самым началом финальных заездов « КамАЗ» допрыгался и. проломив лед, сел в болото. Гусеничный тягач пытался спасти «утопленника. но тщетно. Вытащить его удалось уже затемно специально вызванным «К-750.

Тем не менее финал стартовал вовремя. Трассу усложнили, открыв обе петли. На импровизированных трибунах стоял непрерывный свист, в воздух то и дело поднимались брызги - ледяной участок превратился в озерцо. В азартном угаре джиперы отрывали бамперы, а одна из  Нив» повторила подвиг «КамАЗа. Так что соревнования вышли довольно зрелищными, и это придает организаторам энтузиазм - следующие гонки планируется провести в начале лета.

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тут были комменты. RIP!






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