Хищный оскал

Внешность Murano производит сильное впечатление. Большая база, короткие, округлые «нос» и «корма», сильно наклоненное лобовое стекло, мускулистые боковины с выраженными плечиками — и все это посажено на внушительные 18-дюймовые колеса. Словом, яркая и гармоничная смесь спортивного универсала и внедорожника, излучающая не агрессию, но силу и уверенность явно привлекающая внимание окружающих. С пашей точки зрения некоторый перебор получился только с большой хромированной «редкозубой» решеткой радиатора — уж слишком по-американски. Еще труднее придраться к оформлению интерьера: и оригинально, и лаконично, и очень качественно. Радует неожиданный отказ от «деревянной» отделки, в интерьере только солидные, преимущественно мягкие, пластики, кожа и алюминий.

Простор и удобство

Обустройство водителя проблем нс вызывает регулируются не только сиденье (по высоте, кроме всего прочего) рулевая колонка (по наклону), но и блок педалей (вперед-назад). Причем большинство регулировок снабжено электроприводами и памятью на две комбинации. В Murano не предусмотрено дополнительных «багажных» сидений, зато пассажирам второго ряда поистине вольготно, но крайней мере когда их двое, — можно даже закинуть йогу на ногу, а спинки регулируются по наклону. Задние сиденья легко складываются (достаточно потянуть за специальную ручку), при этом пол багажника остается ровным, хотя и очень высоким, из-за чего страдает его объем: два кубометра при сложенных сиденьях — это, конечно, неплохо, но и далеко не рекорд среди аналогов.

Murano относится к джинам, для которых дорожные манеры не менее, если не более, важны, чем остальные потребительские свойства, и перед которыми маячит пример эталонного в этом плане BMW Х5. По части разгонной динамики Nissan упрекнуть не в чем: двигатель и вариатор-автомат работают слаженно и эффективно. Реакция на резкое открытие дросселя наступает плавно и почти без задержки, а мощности вполне достаточно для активных обгонов. Естественно. спортивный режим вариатора значительно повышает и динамику разгона. Двигатель, практически бесшумный в режиме равномерного движения, лишь слегка повышает голос при резвом разгоне. Силовой агрегат особенно порадовал эффективным торможением двигателем, для чего достаточно толкнуть рычаг из положения «D» в «S».