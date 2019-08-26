Южноафриканское отделение концерна Nissan выпускает две модели на базе автомобиля Sunny: Sentra с четырехдверным кузовом "седан” и Sabre с пятидверным кузовом "хэтчбек”. Эти машины продаются достаточно хорошо, в отличие от недавно появившейся на местном рынке модели Maxima. Кроме того, на заводе отделения производятся автомобили FIAT-Uno. Прошло уже два года с тех пор, как руководство концерна General Motors объявило о возможном закрытии отделения Oldsmobile. Продажи в то время достигли катастрофически низкого уровня. автомобили Oldsmobile потеряли былые индивидуальность и блеск. Спасла отделение модель Aurora с эффектным "аэродинамическим" кузовом и V-образ- ным 8-цилиндровым двигателем Northstar, которая пользуется в США большой популярностью и демонстрирует направление развития Oldsmobile в ближайшем будущем. В 1997 году модель Aurora должна поддержать Oldsmobile-Intrigue.

Achieva

Oldsmobile-Achieva имеет ходовую часть, как у моделей Buick-Skylark и Pontiac-Grand Am. На модель устанавливается рядный 4-цилиндровый 2,4-литровый двигатель или V6 рабочим объемом 3,1 л.

Ciera

Модель Ciera, несмотря на устаревший внешний вид, словно обрела второе рождение. Пожалуй, совершенно неожиданно даже для маркетинговой службы Oldsmobile. на нее появился большой спрос. Особой популярностью пользуется универсал. Базовый двигатель - 4-цилиндровый рабочим объемом 2,2 л. По заказу устанавливается V6 рабочим объемом 3.1 л.

Cutlass Supreme

В 1996 году преемник этой модели на базе Chevrolet-Lumina так и не был запущен в производство. Его дебют отложен на год. Пока же можно купить старый Cutlass Supreme с двигателем V6 рабочим объемом 3,1 или 3,35 л. Автомобили предлагаются с кузовами "седан’' и “кабриолет”.