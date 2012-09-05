Самый мощный в Европе автозавод компании “Nissan” в английском городе Сандерленд выпустил в прошлом году более 288 тыс. автомобилей моделей “Primera Wagon” и “Місга”. Общий объем производства здесь вырос на 6,3% от прошлогоднего показателя (в 1997 г. Было выпущено 271 тыс. машин).

Специалисты компании связывают увеличение выпуска с высоким спросом в Европе на модернизированную версию “Місга” и дебютировавшую в прошлом году “Primera Wagon”. По словам президента европейского отделения “Nissan” Норио Мацумура, в этом году закончится подготовка к производству модели, которая заменит 'Almera”. Серийный выпуск новой машины начнется в январе 2000 г.

Что касается российских результатов, то рост продаж автомобилей японской компании составил 40,72% (всего продано 7.292 единицы). По данным московского представительства фирмы, “Nissan” заняла на нашем рынке второе место среди всех иностранных автопроизводителей. Самыми популярными у нас моделями стали “Almera” (продано 3.065 машин) и "Primera" (2.290).

В этом году российский ассортимент “Nissan” значительно расширится. Во-первых, начнутся продажи городской модели “Місга” и внедорожника “Pathfinder”. Кроме того, к нам начнут поставлять пикап с аналогичным английским названием “Pickup” и небольшой грузовик “Cabstar Е”.