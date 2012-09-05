Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События “Nissan” бьет рекорды




“Nissan” бьет рекорды
15 Мая 2019
Теги: авто

Самый мощный в Европе автозавод компании “Nissan” в английском городе Сандерленд выпустил в прошлом году более 288 тыс. автомобилей моделей “Primera Wagon” и “Місга”. Общий объем производства здесь вырос на 6,3% от прошлогоднего показателя (в 1997 г. Было выпущено 271 тыс. машин).

Специалисты компании связывают увеличение выпуска с высоким спросом в Европе на модернизированную версию “Місга” и дебютировавшую в прошлом году “Primera Wagon”. По словам президента европейского отделения “Nissan” Норио Мацумура, в этом году закончится подготовка к производству модели, которая заменит 'Almera”. Серийный выпуск новой машины начнется в январе 2000 г.

Что касается российских результатов, то рост продаж автомобилей японской компании составил 40,72% (всего продано 7.292 единицы). По данным московского представительства фирмы, “Nissan” заняла на нашем рынке второе место среди всех иностранных автопроизводителей. Самыми популярными у нас моделями стали “Almera” (продано 3.065 машин) и "Primera" (2.290).

В этом году российский ассортимент “Nissan” значительно расширится. Во-первых, начнутся продажи городской модели “Місга” и внедорожника “Pathfinder”. Кроме того, к нам начнут поставлять пикап с аналогичным английским названием “Pickup” и небольшой грузовик “Cabstar Е”.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Не скупись! - . (+50)
Одного осмотра недостаточно... - . (+54)
С удвоенными «Симами»... - . (+68)
Криминальный автобизнес... - . (+134)
Легендарные автомобили VOLVO... - . (+65)
Лас-Вегас: ставки на аудиотехн... - . (+62)
Поговорим о спецномерах... - . (+73)
Спецсигналы - . (+70)
Число “льготных” машин сведено... - . (+62)
Еще один алмаз - . (+55)
“Volvo Cars" - . (+47)
Вулкан – лучшее круглосуточное... - . (+63)
Поддержка российского автопром... - . (+50)
Седьмое поколение “Silvia”... - . (+53)
“Персоналка” Жака Ширака выбир... - . (+51)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 3 дня назад
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке