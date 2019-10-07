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Никто не хотел уступать
19 Февраля 2020
Теги: авто

Каждый участник аварии настаивает на своей правоте, причем в качестве главного аргумента выступает кажущаяся очевидной вина оппонента. Как вы понимаете, подобные объяснения не всегда проходят в теплой дружественной обстановке, и порой отстаивание интересов переходит в банальный мордобой. Однако какие бы аргументы и манеру поведения вы ни выбрали для выяснения отношений, запомните одно: убеждать в вашей невиновности другого участника ДТП бессмысленно! Он не решает ровным счетом ничего!

Определять чью-либо виновность — прерогатива суда, ну а наличие самого факта нарушения Правил дорожного движения будет устанавливать группа разбора ГАИ либо следственный орган. Поэтому временем ожидания экипажа ДПС лучше распорядиться более продуктивно.

Минуты раздумий

Обдумайте свои будущие объяснения сотруднику Госавтоинсиекции. Заранее согласуйте свою позицию со свидетелями, поскольку иногда даже незначительные расхождения, вызвав подозрения в лукавстве, могут лечь в основу доказательства невиновности другой стороны.

Более того, обратите внимание на доводы вашего оппонента, который, стуча себя кулаком в грудь, доказывает свою невиновность. Вполне возможно, что в его словах вы найдете противоречия с действительностью, которые впоследствии сыграют против него. К примеру, он говорит, что поворачивал направо, а рычаг включения указателя поворота остался в положении. свидетельствующем о прямо противоположном маневре. Естественно, извещать его о своих догадках не следует, зато внимание сотрудника ГАИ на это обратить стоит. Опять же при прочих равных условиях подобная мелочь может стать решающим фактором, который склонит чашу весов правосудия на вашу сторону. В конце концов у нас с вами два глаза, два уха и только один рот. Вот и поступайте соответственно: меньше говорите, зато больше смотрите и слушайте.

 


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