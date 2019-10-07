Даже если вы согласны со своей виной в происшествии и не собираетесь вызывать сотрудников Госавтоинспскции, ни в косм случае не оставляйте в залог документы: не давайте повод для вымогательства.

Запомните, в случаях, когда речь идет о возможной ответственности, мелочей не бывает!

Моя любимая педаль — тормоз

Двигаясь в «толпе», я уткнулся в машину, которая предварительно врезалась во впереди идущее авто. Меня обвиняют в несоблюдении дистанции, но я пытаюсь доказать, что не имел возможности остановиться. Кто прав?

Михаил Отделенцев, Киев

Очень возможно, что правы вы. Поскольку первый автомобиль был заторможен не рабочей тормозной системой, а за счет сминания кузова, то, естественно, что эффективность его торможения была значительно выше той расчетной, которую учитывает движущийся сзади водитель при выборе своей дистанции. Причем, чем больше энергии впереди идущего автомобиля тратится на погашение его скорости путем сминания металла. тем меньше возможности у заднего водителя успеть остановиться безопасно. Несмотря на то. что эксперты отрицают наличие у них методик расчета зависимости гашения скорости от степени и времени сжатия кузова при аварии, автотехническая экспертиза все равно может помочь вам в защите своих прав. Эксперт может рассчитать, сумели ли бы вы остановиться за время, прошедшее до момента удара с момента включения на впереди идущем автомобиле стоп-сигналов, а если таковые вовсе не загрелись - с момента, когда восприняли опасность обстановки.