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Ничего включать не надо
4 Июля 2017
Теги: авто

Известно, что в целях безопасности во многих странах мира во время езды запрещено разговаривать по мобильнику — для этого нужно пользоваться автомобильными устройствами громкоговорящей связи. В числе новинок, появившихся в последнее время на рынке, — миниатюрный прибор от тайваньской фирмы «Рага Engine Согр.». Этот handsfree разработан на основе технологии Bluetooth. Последняя обеспечивает цифровой беспроводный канал обмена данных между мобильником и персональным переговорным устройством, Главное достоинство такого комплекта в том, что водитель при разговоре с абонентом никаких кнопок на мобильнике или hands-free не нажимает — включение трубки при поступлении звонка происходит автоматически.

Среди других компактных систем hands-free стоит обратить внимание на универсальные аппараты, способные работать с трубками различных стандартов сотовой связи. Каждый из приборов снабжается шнуром питания, оснащенным штекером под прикуриватель, выносными микрофоном и наушником, а также специальным кабелем со сменным коннектором, позволяющим подключить конкретную модель телефона. Портативность такого устройства значительно облегчает его инсталляцию в машине — на это уходит несколько минут.


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