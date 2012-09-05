Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Ничего не вижу




Ничего не вижу
19 Июня 2019
Теги: авто

Ослепление светом встречных фар — не самый приятный момент при движении по ночной дороге. «Слепнут», как правило, от дальнего света, поэтому пункт 19.2 ПДД содержит перечень случаев, когда необходимо переходить на ближний свет. Обратим ваше внимание на формулировку: «когда водитель может ослепить других водителей, в частности, тех, которые движутся в попутном направлении». Всегда ли водитель знает, когда он может ослепить?

Кроме того, если автомобиль едет вам навстречу, то ПДД требуют выключать дальний свет за 250 м до него. Даже днем определить на глаз это расстояние непросто, а уж ночью и подавно. Поэтому сигналом к выключению дальнего света может послужить, например, такое же действие водителя встречного автомобиля. Чтобы не ослепить водителя попутного автомобиля, дальний свет советуем выключать, как только его «корма» окажется в поле «зрения» ваших фар. Никогда не включайте дальний свет назло: не ровен час, будучи ослепленным, водитель вывернет руль в вашу сторону.

В то же время ослепление далеко не всегда возможно только дальним светом. Неправильно отрегулированные основные или дополнительные фары (в том числе противотуманные) — одна из самых распространенных причин. Кроме того, если автомобиль изрядно загружен, из-за просадки задних пружин встречные и попутные водители воспринимают ваш ближний свет как дальний. Поэтому не стоит забывать об электро- или гидрокорректоре фар.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Повторную экспертизу!... - . (+9)
АСПЭК-Лидер - . (+38)
Ремонт без хлопот... - . (+47)
ГК Автоплюс - . (+55)
Холода не за горами... - . (+84)
Две «третьих» успеха... - . (+100)
Азартные развлечения в казино ... - . (+77)
Что на планете? - . (+82)
Популярные минивэны... - . (+89)
Могут примерзнуть!... - . (+81)
Без лишних сложностей... - . (+94)
ААА Моторс - . (+115)
Спортивный снаряд... - . (+100)
Яркое освещение для любого пом... - . (+105)
Прочь, зверье! - . (+101)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 22:44, 17 Мая 2019
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке