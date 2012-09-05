Ослепление светом встречных фар — не самый приятный момент при движении по ночной дороге. «Слепнут», как правило, от дальнего света, поэтому пункт 19.2 ПДД содержит перечень случаев, когда необходимо переходить на ближний свет. Обратим ваше внимание на формулировку: «когда водитель может ослепить других водителей, в частности, тех, которые движутся в попутном направлении». Всегда ли водитель знает, когда он может ослепить?

Кроме того, если автомобиль едет вам навстречу, то ПДД требуют выключать дальний свет за 250 м до него. Даже днем определить на глаз это расстояние непросто, а уж ночью и подавно. Поэтому сигналом к выключению дальнего света может послужить, например, такое же действие водителя встречного автомобиля. Чтобы не ослепить водителя попутного автомобиля, дальний свет советуем выключать, как только его «корма» окажется в поле «зрения» ваших фар. Никогда не включайте дальний свет назло: не ровен час, будучи ослепленным, водитель вывернет руль в вашу сторону.

В то же время ослепление далеко не всегда возможно только дальним светом. Неправильно отрегулированные основные или дополнительные фары (в том числе противотуманные) — одна из самых распространенных причин. Кроме того, если автомобиль изрядно загружен, из-за просадки задних пружин встречные и попутные водители воспринимают ваш ближний свет как дальний. Поэтому не стоит забывать об электро- или гидрокорректоре фар.