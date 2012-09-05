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Невероятная гонка
10 Февраля 2021
Теги: авто

Конкурентами Lotus были Чемпионский BRM Р-57, вскоре замененный на новую модель Р-61, новый же Brabham ВТ-7, Cooper Т-62, усовершенствованная Ferrari 156. Кроме этого появились две новые команды: итальянская ATS, основанная уволенным из Скудерии К. Кити и BRP (British Racing Partnership). ATS 100 имела V-образную 'восьмерку" объемом 1495 см1 и мощностью 190 л.с. при 10 000 мин ', английский проект был прошлогодним гибридом Lotus с двигателем BRM. Ни одна из этих команд очков в зачет Кубка Конструкторов не получила.

Ограничения: максимальный объем двигателя 1500 см3, минимальный - 1300 см! без наддува. Минимальный вес 450 кг с водой и маслом, но без горючего.

Чемпионат проходил в 10 этапов. Очки начислялись: 9 - за первое место, 6 - за второе, 4 - за третье, 3 - за четвертое, 2 - за пятое и 1 очко - за шестое. В зачет шли 6 лучших результатов.

Все гонки сезона выиграны на покрышках Dunlop.

Казалось, тринадцатый чемпионат Европы по кольцевым гонкам грузовиков (тракрейсингу), стартовавший в апреле в Испании, не предвещает никаких сенсаций. Фавориты, пилоты “Мерседесов" и МАНов, были известны заранее. Определенные надежды возлагались и на заводскую команду ДАФа, усиленную Людовиком Фором, взамен взявшего бессрочный таймаут ветерана Ханса-Георга фон дер Марвица.

 


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