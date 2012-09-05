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Неудобный партнер
30 Апреля 2020
Теги: авто

Когда Фернандо Алонсо переходил в McLaren, он рассчитывал быть безусловным первым номером команды, так же как и в Renault. Но в отличие от французской конюшни на новом месте двукратному чемпиону не повезло с напарником.

Формулы-1 и давний протеже Ромо Денниса, одет просто фантастически. К середине сезона новичок лидирует в чемпионате, опережая Алонсо на целых 12 очков.

Свое отставание испанец пытается списать на предвзятое отношение к себе в «конюшне». «С первого момента я чувствую дискомфорт практически во всем, — жалуется Фернандо. — Я в английской команде, у меня в напарниках английский пилот, который выступает блестяще. Понятное дело, вся поддержка и помощь будут идти в первую очередь ему. Я понял это с самого начала». Однако босс МакЛарена Рои Деннис в который раз отверг подозрения в фаворитизме: «Я вновь категорически заявляю, что оба наших гонщика имеют равное техническое обеспечение, равную поддержку и равную возможность побеждать в гонках. И Фернандо, и Льюис знают об этом.

Правда, заявления начальства отношений между гонщиками не улучшают напряжение между Нандо и Льюисом возрастает с каждой гонкой.


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