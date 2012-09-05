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Неудачная засада
22 Декабря 2018
Теги: авто

По мнению многих участников, в этом году «Мастера» немного перемудрили, введя в программу и карту-схему, на которой были отмечены КП, и «дорожную книгу» («легенду»), двигаясь по которой экипаж получал отметки на скрытых контрольных пунктах. Принципы ориентирования в двух этих случаях абсолютно различны. Обычно в «дорожной книге» четко «прописаны» все повороты, развилки, сколько-нибудь значимые ориентиры и интервалы между ними.

Штурману остается только правильно оценивать расстояние на местности и сообщать водителю, когда и куда поворачивать. Если же собирать КП по карте,то нужно выбрать оптимальный маршрут и при этом иметь в виду, что не все изображенное на бумаге полностью отвечает действительности. Пользоваться же какими-либо средствами электронной навигации было запрещено.

Неудивительно, что бывалые штурманы предпочли для начала разделаться с «дорожной книгой». Они не учли, что составлявший ее Гиря не ориентировщик, а «марафонец», и поэтому описание трассы носило несколько обобщенный характер.. Так что телевизионщики, четыре часа просидевшие в засаде, покрылись сосульками, но встретили всего четыре машины. Остальные участники, отчаявшись разобраться в тонкостях «дорожной книги», стали искать КГ1 по карте, в другой части леса.

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тут были комменты. RIP!






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