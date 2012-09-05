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Нескорая «скорая»
21 Августа 2020
Теги: авто

Если бы врачи приезжали вовремя, на украинских дорогах гибло бы на треть меньше людей. Затронув в одном из предыдущих номеров «АМ» тему оказания доврачебной помощи пострадавшим в ДТП, мы обозначили два наиболее распространенных и абсолютно противоположных взгляда на проблему. Одни считают, что элементарными навыками оказания первой помощи должен владеть (и не только владеть, но и в случае необходимости применять) каждый водитель. Противники этого утверждения приводят другой аргумент: неквалифицированное вмешательство вместо помощи пострадавшему порой способно только усугубить ситуацию. Взвешивая все «за» и «против» и анализируя причины такого положения вещей, мы сознательно вынесли «за скобки» другую проблему.

Можно ли рассчитывать на своевременное прибытие «Скорой помощи»?

Мы устали от мигалок

Вспомните, как в городской кутерьме мы реагируем на вой сирены и мигание проблесковых маячков. У большинства это вызывает раздражение: «Ну вот, очередной «слуга народа» поехал!» А ведь и правда, отношение к спецсигналам,спецокраске и другим атрибутам, выделяющим такое транспортное средство в потоке, в последнее время заметно изменилось! Слишком уж много стало всяческих «спецов», вот и реакция обычных водителей на них простирается от полной апатии до лютой ненависти.

Власти просто дискредитировали само понятие спецсигнала. Безусловно, власть никогда особо не любили. Но раньше ее уважали, если угодно, боялись. Едва завидев синий маячок, водители буквально бросались врассыпную. Сегодня же даже не пытаются сдать правее, будучи уверены (и отчасти справедливо), что особые номера или «мигалка» — не более чем средство удовлетворения властных амбиций.

К сожалению (а может, к счастью?), это не всегда так. «Скорая помощь» и пожарные спасают людей. оперативные службы ловят преступников. В этих случаях ог того, насколько быстро прибудут спецслужбы, зависит очень и очень многое!

 


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