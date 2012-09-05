Ричардс принялся настойчиво переманивать к себе шефа аэродинамического отдела команды Williams. Да. руководить целым инженерным департаментом Джеффри Уиллису никогда раньше не приходилось, но двенадцать лет работы под началом Патрика Хэда стоили многого. В стане Уильямса известие о том, что BAR ведет охоту за головой их аэродинамика вызвало настоящий переполох.

Борьба Уиллиса была нешуточной: говорят, что Фрэнк Уильимс предлагал ему солидную прибавку к жалованию лишь бы остался. Но Джеффу, только что переступившему 40-летнии рубеж, слишком хотелось выйти в самостоятельное плавание — пообещав ему полную творческую свободу, Девид Ричардс выиграл сражение. 5 марта 2002 года новый технический директор ВАК приступил к своим обязанностям.

Откуда же взялся в Формуле-1 этот англичанин, из-за которого устроили свару две знаменитые команды? Это только биографии гонщиков похожи, как две капли воды. Когда же выясняешь, какими путями приходят в Большие Призы лучшие технические специалисты, только диву даешься. Трудовая биография Джеффа Уиллиса тоже успела выписать несколько оригинальных зигзагов — и ничто в этой синусоиде не предвещало попадания в Формулу-1.