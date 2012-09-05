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Нерушимый альянс: Айртон Сенна — Marlboro McLaren
28 Декабря 2016
Теги: авто

Сход за сходом! Из двадцати шести стартовавших до финиша смогли добраться лишь пятеро. Во время последних двух кругов трассу накрыл настоящий ливень; случись это получасом раньше, гонку наверняка бы остановили, настолько опасной стала мокрая трасса. Не заметил этой опасности лишь один пилот — англичанин Марк Бланделл. Как шутил впервые поднявшийся на пьедестал почета гонщик, «всю гонку меня заливала вода из питьевого бачка, так что когда пошел дождь, я этого даже не заметил». Это, конечно, шутка. На последнем круге все без исключения ехали медленно-медленно. Единственным безумцем оказался Дерек Уорвик, тут же наказанный за необоснованный риск улетом с трассы. Самое смешное здесь в том, что стоило ему ну как угодно медленно добраться до финиша — и он становился шестым. Ведь к тому времени сошел перекрутивший мотор Герхард Бергер. К счастью для Бергера, одно очко ему все же досталось... Любому автовладельцу пригодится такая вещь, как автосканер, приобрести который можно здесь. С его помощью можно можно мгновенно определить неисправность и причину поломки.

Хорошо смотрелись дебютанты из швейцарской команды Sauber, имеющие за плечами мощную поддержку немецкого автогиганта Mercedes-Benz, и обновленные Ligier- Renault, недавно купленные у безденежного Ги Лижье мультимиллионером Сирилом де Рувром.

Но с финишем гонки волнения не кончились, особенно для главных действующих лиц — Алэ- на Проста и его патрона Фрэнка Уильямса. 18 марта в Париже прошло заседание особой комиссии FISA (Международной федерации автоспорта) на которой, как ожидалось, должны были наказать Алэна Проста за высказывания против спортивных функционеров, в частности президента FISA Макса Мосли. В связи с этим в прессе и кулуарах F1 шли горячие пересуды о возможном появлении за рулем Williams-Renault и Айртона Сенны, и лаже Найджела Мэнселла! Прост же, хранящий олимпийское спокойствие, хоть и считал себя невиновным, но заявил, что если его недопустят хотя бы к одной гонке, то он вообще уйдет из автоспорта. К счастью, разум и справедливость оказались сильнее амбиций, и Алэн Прост остается в игре. Как сказал этот выдающийся гонщик, «было бы замечательно, если бы наша борьба с Сенной и другими пилотами на трассе подарила всем радость и украсила чемпионат». Похоже, так оно и будет.

Следующий этап — Гран При Бразилии, пройдет он 28 марта на трассе Интерлагос.

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