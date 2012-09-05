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Непростой маневр
29 Января 2019
Теги: авто

Под прямым углом сближаемся с кольцевой автодорогой. Она, как водится, «забита», и в крайнем правом ряду бесконечно ползут по ней трейлеры. Соответственно, маневр нами задуман такой. Наметить междут рейлерами «дырку» и резко из поворота проскочить через нее как можно дальше - в левые ряды, где транспортный поток еще «живой». Вот я уже готов, круто поворачиваю колеса, надавливаю на газ и... двигатель почему-то не «подхватывает». «Землянин» лишь по инерции залетает в «дырку» с раската. Левее я уже выскочить не успеваю - сзади приближаются машины. Мне не остается ничего другого, как вернуть колесам прямое положение и дальше угрюмо ползти между трейлерами.

Про газ я уже забыл (ногу с него не убрал), и едва лишь ставлю колеса прямо, как двигатель неожиданно, словно вспомнив, взревает и стрелка тахометра отшатывается от отметки 5000 оборотов - «Землянин» просто кидается идущему впереди нас трейлеру прямехонько в зад! Еле успеваю затормозить. Что за ерунда? Наконец, соседний ряд освобождается, и я делаю попытку резко обойти трейлер слева. Поворачиваю колеса, топлю газ и... опять ничего! Эффект повторяется. Двигатель не реагирует. Но лишь я по инерции закатываюсь в левый ряд и выпрямляю колеса - раздается рев и повторяется предательский бросок автомобиля вперед! То же самое происходит и при попытках совершить на дороге «переставку»!

Будущие владельцы! Зарубите себе на носу: с круто повернутыми колесами резко в газе совершать на «Землянине» маневры никак не удастся. Сделано это, очевидно, во избежание его переворотов из-за узкой колеи, и чтобы на нем могли ездить «чайники» и даже дети. Однако, это отнюдь не единственная характерная особенность «Землянина».


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