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Непривычно вдоль
19 Января 2022
Теги: авто

Конструктивно Gol, относящийся к сегменту «В», так же прост, как и внешне. Тип подвески классический для этого класса: спереди — макферсон, сзади — скручиваемая балка. Тормоза: спереди — диски, сзади — барабаны. Кстати, подвеска разрабатывалась с расчетом на бразильские «направления», которые немногим лучше наших. Правда, компоновка машины не совсем традиционна: причину большой длины переднего свеса понимаешь, заглянув под капот — силовой агрегат установлен продольно! Кто сегодня применяет такую схему на автомобилях ниже сегмента «D»? Привод-то передний! Мотор практически весь расположен перед передней осью. Преимущество — всегда хорошо нагруженные ведущие колеса. недостаток — менее защищенный картер и сложная трансмиссия. 1.0-литровый восьмиклапанник с чугунным блоком выдает 67 «лошадей» и 89 Нм крутящего момента.

Этот двигатель, агрегатируемый с пятиступенчатой «механикой», может быть, и не самый современный, но «максималку» в 157 км/ч и расход топлива 5,9/7,9 л на «сотню» он машине обеспечивает и укладывается в нормы токсичности Евро 4. Представители VW говорят, что в Бразилии на Gol ставят и более мощные 1,6-литровые моторы, но на автосалоне показали только этот.

Только начало?

Продажи Go! (возможно, под другим именем) могут начаться в России в конце этого года: цена на автомобиль будет начинаться с $8000. Если рынок модель примет, задуматься будет кому и над чем. Прежде всего концерну VW и... нам. Правда, о возможности поставок Gol в Украину не было сказано ни слова. Удивляться сложно: даже при близком соседстве наши рынки серьезно отличаются. А туг еще и пресловутый фактор железного занавеса...

Уже с декабря этого года Gol начнут выпускать в Китае... А что наши автосборочные предприятия: пропустят этот Gol?


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