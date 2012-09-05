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Непредвиденная ситуация
31 Мая 2019
Теги: авто

В тот злополучный день Джонни Воган как раз возвращался домой на только что купленном за 60 тыс. фунтов стерлингов Mazerati из ветеринарной клиники, куда возил своего, как ему показалось, прихворнувшего четвероногого питомца на обследование.

Иду на таран

В пути до сих пор печально лежавший Харви вдруг стал проявлять признаки беспокойства. Заботливый телеведущий решил, что ему просто «приспичило»... Остановив машину, он вышел, чтобы взять его на поводок и отвести до ветру, пардон, в ближайшие кустики. А так как очень спешил, двигатель не заглушил. В этот момент коварная псина с незнамо откуда взявшейся энергией сиганула на место водителя, сдвинув при этом рукоятку автоматической коробки передач на «движение вперед», а затем бросилась под руль, надавив — естественно, совершенно случайно — на педаль газа... Последствия столь неуемной активности Харви потрясающи. На глазах ошарашенного хозяина новенький Mazerati мигом набрал ход и буквально протаранил стоящий впереди автофургон.

И никаких собак!

Самое большое разочарование телезвезду ожидало в страховой компании, куда он обратился с просьбой о возмещении понесенного ущерба. Вникнув в суть ДТП, ее сотрудники поначалу долго и весело смеялись, а потом, мигом став серьезными, доходчиво объяснили незадачливому Хогану юридическую подоплеку произошедшего. Виновником аварии, мол, является собака, водительских «прав» сим животным в Британии пока еще никто не выдает, а значит, такая авария не подпадает ни под какие страховые выплаты.

 


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