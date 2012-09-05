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Neon! Не он
10 Января 2017
Теги: авто

Эта машинка еще даже не получила собственного имени, — известно лишь, что она призвана заменить собой нынешний Dodge Shadow и парную к нему модель Plymouth Sundance. Не исключено, что какое-то из этих наименований она за собой сохранит, но пока что ее называют попросту «Пи-Эль» (так по-английски произносится ее служебный префикс PL). Однако автомобиль, по-видимому, уже почти готов, потому что должен дебютировать самое позднее где-то через год — в начале 1994 г.

У автомобиля, естественно, передний привод и очень современный двигатель. Четыре цилиндра, 16 клапанов—выходит по 4 на каиздый, два на впуск и два на выпуск, — веохнерасположенный распределительный вал, управляющий ими, всего 2 литра рабочего объема и целых 135 л. с. отдачи — даже без турбонаддува! Впоследствии предполагается, впрочем, и версия с турбонаддувом, и даже вариант с двумя распредвалами вместо одного, но и то, и другое — дело дальнейшей перспективы. Решились на покупку автомобиля? На http://autoby.by/autohaus/ вы сможете подобрать необходимую модель и в случае необходимости оформить кредит.

Дизайн машины разительно напоминает «экологический» концепт-кар Dodge Neon, только что без его раздвижных дверей, без мягкой складывающейся крыши и без встроенного контейнера для спрессовки мусора в компостные брикеты. Поговаривают, будто первый вариант художественного решения модели дизайнерам «зарубили» в верхах — на том основании, что он-де выглядит «чересчур по-японски», — и тогда решено было вернуться к разработкам по прототипу Neon, приняв их за основу. На иллюстрации показан автомобиль в том виде, в котором он проходил дорожные испытания; «фирменный» передок с круглыми дополнительными фарами по обе стороны воздухозаборника напоминает о фронтальном решении моделей Dodge Intrepid и Dodge Viper. Впрочем, вполне возможно, что у серийного образца передок будет решен как-нибудь по-другому.

 В нынешнем году спортивной модели Dodge Daytona сравняется десять лет. Возраст почтенный, и ей уже готовят замену, но едва ли успеют доделать новый автомобиль раньше чем года через полтора. На нашей иллюстрации показан экземпляр, который в настоящее время проходит испытания.

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