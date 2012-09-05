На латвийском ралли Cesisо метились двое россиян на А-групповых автомобилях Mitsubishi Lancer Evo VIII Москвич Александр Горелов стал на первом этапе Кубка Балтии 13-м в абсолюте и четвертым в группе А, меньше минуты уступив эстонским звездам Принту Салури и Маргусу Муракасу. Чуть скромнее оказался результат Станислава Травникоза. Петербуржец финишировал на 17 м мосте в абсолютном зачете и на шестом в своей группе.

Ветеранская «крыша»

Третий этап чемпионата Украины по ралли закончился ожидаемо и непредсказуемо одновременно. Ожидаемым стал триумф Александра Салюка-младшего (на фото вверху). Уже в первый день гонки, который прошел под дождем, он не оставил соперникам шансов на прямолинейных спецучастках под Ивано-Франковском. Киевлянин записал на свой счет восемь побед на допах и более полуминуты преимущества. Впереди еще была большая часть дистанции по горным дорогам Карпат, но уже мало кто сомневался, что действующий чемпион останется лидером и на финише ралли Трембита.

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Сюрпризом же стали выступления соперников Салюка. Для его главного оппонента, Владимира Петренко, гонка не задалась с самого старта. Сначала несколько проигранных секунд из-за неожиданно «подсевшегомотора, а потом редкая для ветерана ошибка, закончившаяся впечатляющей «крышой(на снимко внизу). Еще одной неожиданностью стало второе место Юрия Протасова. Поклонники настолько привыкли к постоянным проблемам с техникой быстрого киевлянина, что его небольшое превосходство над Валерием Горбанем Андреем Александровским и Юрием Шаповаловым к вечеру субботы казалось мини-сенсацией. Но и дороги второго дня, более неприветливые для автомобилей, не смогли остановить Юрия. Протасов выиграл большую часть допов и уверенно въехал на вторую ступень подиума. Не изменился на финише и порядок ею преследователей Отметим только, что невысокий темп чомпиона-2005 Александрова, скорее всего, связан с резиновыми проблемами. Вместо Мишлена главный субаровод Украины решил протестировать в Ивано-Фоанковске шины Silverstone...