Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Неисправности авто-датчиков




Неисправности авто-датчиков
10 Июня 2017

Многие автомобилисты, не разбирающиеся в датчиках ДПДЗ, при первом же их отказе впадают в панику или же бегут в СТО, не утруждая себя разобраться сначала самому и постараться обнаружить причины такой неисправности и сэкономить при этом финансовые средства. А ведь признаки неисправности датчика дпдз могут быть самыми разными, от которых и зависит, какие именно меры в дальнейшем должны быть приняты для их устранения. Наиболее характерным признаком неисправности данного узла являются высокие обороты при холостом ходе. Также нередко ухудшается приемистость или же заметно снижается мощность двигателей. Еще одним признаком повреждения ДПДЗ являются подергивания, провалы или же рывки, когда водитель нажимает акселератор. 

Меры предосторожности нужно принимать также и при детонации, возможных перегревах или же самопроизвольном выключении двигателя, когда переключаются передачи. Что же касается причин неисправностей, они могут быть вызваны окислением контактов. Для их очистки используется ватный тампон, который должен быть намочен в специальной жидкости WD, которая и очищает контакты под крышкой или же колодке. Нередко подложки датчиков изнашиваются, когда изготовитель напыляет конструкцию резистивным слоем. 

Также выходят из строя подвижные контакты по причине поломки наконечника таких контактов. В подобных случаях образуется задир, который выводит из строя и другие наконечники. Еще одной причиной выхода из строя датчиков ДПДЗ является недостаточное закрытие дроссельной заслонки при холостом ходе. В таких случаях требуется подпилка напильником посадочных мест датчика. После этого она герметично закроется. В любых таких случаях с проблемами легко сможет справиться автовладелец, без всякой чужой помощи. Это позволит ему сэкономить не только деньги, но и время.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке