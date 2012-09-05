Многие автомобилисты, не разбирающиеся в датчиках ДПДЗ, при первом же их отказе впадают в панику или же бегут в СТО, не утруждая себя разобраться сначала самому и постараться обнаружить причины такой неисправности и сэкономить при этом финансовые средства. А ведь признаки неисправности датчика дпдз могут быть самыми разными, от которых и зависит, какие именно меры в дальнейшем должны быть приняты для их устранения. Наиболее характерным признаком неисправности данного узла являются высокие обороты при холостом ходе. Также нередко ухудшается приемистость или же заметно снижается мощность двигателей. Еще одним признаком повреждения ДПДЗ являются подергивания, провалы или же рывки, когда водитель нажимает акселератор.

Меры предосторожности нужно принимать также и при детонации, возможных перегревах или же самопроизвольном выключении двигателя, когда переключаются передачи. Что же касается причин неисправностей, они могут быть вызваны окислением контактов. Для их очистки используется ватный тампон, который должен быть намочен в специальной жидкости WD, которая и очищает контакты под крышкой или же колодке. Нередко подложки датчиков изнашиваются, когда изготовитель напыляет конструкцию резистивным слоем.

Также выходят из строя подвижные контакты по причине поломки наконечника таких контактов. В подобных случаях образуется задир, который выводит из строя и другие наконечники. Еще одной причиной выхода из строя датчиков ДПДЗ является недостаточное закрытие дроссельной заслонки при холостом ходе. В таких случаях требуется подпилка напильником посадочных мест датчика. После этого она герметично закроется. В любых таких случаях с проблемами легко сможет справиться автовладелец, без всякой чужой помощи. Это позволит ему сэкономить не только деньги, но и время.

