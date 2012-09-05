Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Недовольных нет?




Недовольных нет?
21 Мая 2017
Теги: авто

Тем не менее, легковые автомобили представляли на SIA-2003 34 компании, еще 19 радовали публику новыми грузовиками. Не грандиозно, но внушительно. И хотя подавляющее большинство экспонатов уже давно можно совершенно бесплатно рассмотреть на улицах столицы, были и настоящие премьеры. В первую очередь — допремьерный показ в Европе новой «пятерки» BMW, организованный «АВТ Бавария». Наконец-то добрался до нас «лучший автомобиль года» Renault Megane II, составивший на стенде французов очень эффектную пару с Vel Salis. Опять отличилась «Нико-Украина», доставив на SIA взрывной концепт Mitsubishi Tarmac Spyder, «British Motors Ukraine» представила новый Jaguar XJ. В общем, посмотреть было на что, и недовольных экспозицией наверняка было гораздо меньше, чем в прошлом году: по данным организаторов, в 2002-м SIA посетило около миллиона зрителей, в этом году — в два раза меньше...

Тут мы опередили Европу по всем статьям — раньше всех у нас появились не только автомобили Samsung, но и первый в Европе автосалон R.S. М. SQ5 создан на базе Nissan Maxima предыдущего поколения, что явно читается в его внешнем облике. С мотором 2,0 л оценивается в 20 000 евро (новая Maxima — (27 500). Если же вы ищете шины на автомобиль, обратитесь в компанию internet-shina.ru. Здесь представлен широкий выбор покрышек как отечественных, так и ведущих зарубежных фирм в различном ценовом сегменте.

Новехенький минивэн от VW — первый показ в Украине. Touran — производное от Tour и Sharan, что должно подчеркнуть преемственность поколений и способность доставить максимальное удовольствие при поездке на дальние расстояния. Большой и толстый VW, построенный на базе Golf пятого поколения, оценивается в (19 200 (цена DDP)

Еще одна новинка Парижа—2002. Дизайн Prado — от европейской студии Toyota. В комплекте с внешней представительностью — 3-литровый бензиновый мотор (163 л.с.) или 4-литровый турбодизель (248 Л.С.)

Да, европейцы мы! И у нас просто не было другого выбора — естественно, лучший европейский автомобиль года стал и лучшим автомобилем SIA—2003, оставив «пятерке» BMW лишь утешительный «приз зрительских симпатий». «Лучший из лучших» оценен в Украине в 613 500 минимум, но в продаже — только с сентября.

 

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Равенство в статике... - . (+42)
Допремьерный показ в Европе... - . (+29)
Переподготовка экстерном... - . (+29)
Скромно и со вкусом... - . (+82)
Европейский фасон... - . (+92)
Toyota Avensis - . (+103)
Привет из космоса... - . (+76)
Восьмиглазый - . (+78)
Для езды по бездорожью... - . (+75)
Шины пирелли - . (+101)
Исполняет «Hi-tech» - . (+52)
Чип тюнинг - . (+96)
Оптимальное положение водителя... - . (+121)
Торможение авто - . (+134)
Размещение водителя на рабочем... - . (+124)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке