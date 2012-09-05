Тем не менее, легковые автомобили представляли на SIA-2003 34 компании, еще 19 радовали публику новыми грузовиками. Не грандиозно, но внушительно. И хотя подавляющее большинство экспонатов уже давно можно совершенно бесплатно рассмотреть на улицах столицы, были и настоящие премьеры. В первую очередь — допремьерный показ в Европе новой «пятерки» BMW, организованный «АВТ Бавария». Наконец-то добрался до нас «лучший автомобиль года» Renault Megane II, составивший на стенде французов очень эффектную пару с Vel Salis. Опять отличилась «Нико-Украина», доставив на SIA взрывной концепт Mitsubishi Tarmac Spyder, «British Motors Ukraine» представила новый Jaguar XJ. В общем, посмотреть было на что, и недовольных экспозицией наверняка было гораздо меньше, чем в прошлом году: по данным организаторов, в 2002-м SIA посетило около миллиона зрителей, в этом году — в два раза меньше...

Тут мы опередили Европу по всем статьям — раньше всех у нас появились не только автомобили Samsung, но и первый в Европе автосалон R.S. М. SQ5 создан на базе Nissan Maxima предыдущего поколения, что явно читается в его внешнем облике. С мотором 2,0 л оценивается в 20 000 евро (новая Maxima — (27 500). Если же вы ищете шины на автомобиль, обратитесь в компанию internet-shina.ru. Здесь представлен широкий выбор покрышек как отечественных, так и ведущих зарубежных фирм в различном ценовом сегменте.

Новехенький минивэн от VW — первый показ в Украине. Touran — производное от Tour и Sharan, что должно подчеркнуть преемственность поколений и способность доставить максимальное удовольствие при поездке на дальние расстояния. Большой и толстый VW, построенный на базе Golf пятого поколения, оценивается в (19 200 (цена DDP)

Еще одна новинка Парижа—2002. Дизайн Prado — от европейской студии Toyota. В комплекте с внешней представительностью — 3-литровый бензиновый мотор (163 л.с.) или 4-литровый турбодизель (248 Л.С.)

Да, европейцы мы! И у нас просто не было другого выбора — естественно, лучший европейский автомобиль года стал и лучшим автомобилем SIA—2003, оставив «пятерке» BMW лишь утешительный «приз зрительских симпатий». «Лучший из лучших» оценен в Украине в 613 500 минимум, но в продаже — только с сентября.