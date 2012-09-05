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Недостатки переднего привода
20 Июля 2017
Теги: авто

Основной недостаток переднего привода — меньшая максимально возможная сила тяги, чем при заднем приводе. При работе в условиях, когда трудно получить достаточное сцепление с дорогой, на передние колёса приходится значительно меньший вес, чем на задние, а максимальная сила тяги на колесе прямо пропорциональна усилию нажатия колеса на дорогу. Можно сконструировать легковой автомобиль с передним приводом так, что в состоянии покоя и без пассажиров на горизонтальном участке на передние колёса будет приходиться значительно больший вес, чем на задние. Однако в условиях, требующих наибольшей силы тяги, распределение веса изменяется. Во-первых, большая часть веса пассажиров приходится на задние колёса, во-вторых, крутящий момент ведущих колёс увеличивает нагрузку, приходящуюся на задние колёса, и уменьшает нагрузку на передние и, наконец

Если дорога имеет уклон, вес, приходящийся на передние колёса, пропорционален расстоянию от вертикали, опущенной из центра тяжести, до средней точки опорной поверхности задних колёс, а вес, приходящийся на задние колёса, пропорционален расстоянию от той же вертикали до средней точки опорной поверхности передних колёс. На подъеме. 18% распределение веса изменяется от 50 : 50 до 43,5 : 56,5. В автомобиле обычных размеров наибольший крутящий момент уменьшает нагрузку, приходящуюся на передние колёса, на 4% полного веса автомобиля и переносит её на задние колёса.


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