Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Недостатки моновпрыска




Недостатки моновпрыска
20 Февраля 2017
Теги: авто

Разработанные позднее системы распределенного впрыска бензина значительно сократили указанные выше недостатки моновпрыска, однако и у них есть свои недостатки:

1. Ухудшение на некоторых режимах работы двигателя качества смесеобразования за счет уменьшения общего времени на приготовление горючей смеси - когда впрыск бензина ведется в зону впускных клапанов.

2. Как следствие п. 1. - ухудшение на тех же режимах работы двигателя экономических и токсических показателей двигателя.

3. Большая сложность и стоимость электронных систем регулирования оптимального состава горючей смеси (соответственно режимам работы двигателя) при их производстве, а значит и сложность их обслуживания в условиях эксплуатации: техническое обслуживание и ремонт электронных систем управления распределенным впрыском топлива (со множеством различных датчиков, электронных устройств, микропроцессора и т. д.).

4. Необходимость высокой технологической и технической культуры автомобильной и электронной промышленности для производства этих систем впрыска (согласно п. 3.).

5. Необходимость наличия высококвалифицированных инженернотехнических работников и соответствующего оборудования на СТО. Автомобиль потерял прежний лоск? Прежние краски вернет оклейка авто киев. Защитная пленка не только убережёт от потери цвета, но и от повреждений.

Системы впрыска легкого топлива бывают:

1. Центрального впрыска (моновпрыск) - впрыск топлива идет во впускной коллектор одной электромагнитной форсункой - система К-Джетроник.

2. Распределенного впрыска - впрыск топлива идет в зону впускных клапанов каждого цилиндра, т. е. здесь электромагнитных форсунок столько - сколько цилиндров в двигателе - это более совершенная и эффективная, но более сложная электронная система управления распределенным впрыском бензина, а значит и более дорогая система - системы Ь- и ЬЕ-Джетроник.

В системах впрыска легкого топлива впрыскиваемое во впускной коллектор двигателя топливо смешивается в нем с поступающим в цилиндры двигателя воздухом и образует горючую смесь соответствующего состава (для каждого режима работы двигателя), которая затем поступает в цилиндры двигателя, продолжая процесс смесеобразования.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Управление дозированием форсун... - . (+27)
Системы впрыска бензина... - . (+29)
Регулировка разрежения в диффу... - . (+70)
Пневматическое торможение топл... - . (+90)
Пусковое устройство и система ... - . (+98)
Топливо - . (+71)
Система смазки - . (+80)
Прокат авто - . (+97)
Воздушная система охлаждения... - . (+100)
Моторные масла - . (+82)
Электрооборудование автомобиля... - . (+82)
Land Rover Discovery - для люб... - . (+92)
Предпусковые подогреватели... - . (+49)
Термостат - . (+52)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке