Разработанные позднее системы распределенного впрыска бензина значительно сократили указанные выше недостатки моновпрыска, однако и у них есть свои недостатки:

1. Ухудшение на некоторых режимах работы двигателя качества смесеобразования за счет уменьшения общего времени на приготовление горючей смеси - когда впрыск бензина ведется в зону впускных клапанов.

2. Как следствие п. 1. - ухудшение на тех же режимах работы двигателя экономических и токсических показателей двигателя.

3. Большая сложность и стоимость электронных систем регулирования оптимального состава горючей смеси (соответственно режимам работы двигателя) при их производстве, а значит и сложность их обслуживания в условиях эксплуатации: техническое обслуживание и ремонт электронных систем управления распределенным впрыском топлива (со множеством различных датчиков, электронных устройств, микропроцессора и т. д.).

4. Необходимость высокой технологической и технической культуры автомобильной и электронной промышленности для производства этих систем впрыска (согласно п. 3.).

5. Необходимость наличия высококвалифицированных инженернотехнических работников и соответствующего оборудования на СТО. Автомобиль потерял прежний лоск? Прежние краски вернет оклейка авто киев. Защитная пленка не только убережёт от потери цвета, но и от повреждений.

Системы впрыска легкого топлива бывают:

1. Центрального впрыска (моновпрыск) - впрыск топлива идет во впускной коллектор одной электромагнитной форсункой - система К-Джетроник.

2. Распределенного впрыска - впрыск топлива идет в зону впускных клапанов каждого цилиндра, т. е. здесь электромагнитных форсунок столько - сколько цилиндров в двигателе - это более совершенная и эффективная, но более сложная электронная система управления распределенным впрыском бензина, а значит и более дорогая система - системы Ь- и ЬЕ-Джетроник.

В системах впрыска легкого топлива впрыскиваемое во впускной коллектор двигателя топливо смешивается в нем с поступающим в цилиндры двигателя воздухом и образует горючую смесь соответствующего состава (для каждого режима работы двигателя), которая затем поступает в цилиндры двигателя, продолжая процесс смесеобразования.

