Газобаллонные двигатели имеют и существенные недостатки: 1 - меньшая мощность двигателя - за счет меньшей энергоемкости и энергоплотности газов (по сравнению с жидким моторным топливом нефтяного происхождения): газы имеют значительно меньшую теплоемкость: 4000...6000 ккал/см3, 2 - меньшая грузоподъемность автомобиля - за счет большого веса и габаритов газо-баллонного оборудования, 3 - сложный уход за системой питания, 4 - сложная техника безопасности и повышенная пожароопасность, 5 - плохое смесеобразование и особенно в прохладное время года - из-за плохого смешивания газа с воздухом, и, как следствие, - увеличение токсичности ОГ, - особенно по (СО - и СН - компонентам), 6 - повышенная токсичность ОГ при плохой регулировке дозирующих систем, 7 - меньшие пробеги АТС на одной заправке, 8 - необходимость установки более мощных АКБ - для надежного пуска двигателя в прохладное время года - согласно п. 5.

Если применяется сжиженный газ, то в газобаллонной системе питания дополнительно предусматривается испаритель. Испарители и подогреватели газа работают обычно от тепла жидкостной системы охлаждения, а не от отработавших газов (из соображений техники безопасности). Двухступенчатый газовый редуктор снижает давление газа примерно до 1 ати (100 КПа).

В газобаллонную установку для сжиженных газов входят: газовый баллон 5, магистральный вентиль 1, испаритель газа 16, газовый двухступенчатый редуктор 15, смеситель 13, манометры 2 и 10.

Перед использованием в системе питания сжиженный газ вначале переходит в испарителе 16 из жидкого состояния в газообразное, а затем, через фильтр поступает в двухступенчатый газовый редуктор 15, а из него - через дозирующее устройство, смеситель 13 и карбюратор - смеситель 12 - уже в виде горючей смеси, в цилиндры двигателя.